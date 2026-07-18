Mbappé: "Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar la final"

Tras no poder acceder al partido decisivo e incluso quedar cuarto, la estrella de Francia expresó su dolor, elogió a Messi y priorizó el éxito colectivo por encima de sus récords personales.
Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con un sabor amargo. Luego de la derrota de Francia frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, el capitán de los Bleus reconoció que cambiaría todos sus logros individuales por la posibilidad de disputar la final del domingo.
El delantero del Real Madrid, que alcanzó una nueva marca histórica como máximo goleador en la historia de los Mundiales, dejó en claro que el reconocimiento personal no compensa la eliminación. “Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar el partido de mañana. Es bonito para mi legado, pero hoy no es lo primero en lo que pienso”, afirmó el futbolista de Real Madrid.
Durante la entrevista posterior al encuentro con Inglaterra, Mbappé también se refirió a Lionel Messi, quien todavía tiene por delante la final frente a España y mantiene opciones de pelear por la Bota de Oro. “Lo dije ya, Leo marca todo el tiempo y mañana va a hacer un gol seguro”, expresó con una sonrisa sobre el capitán argentino.
En cuanto al desempeño de Francia, el atacante fue muy crítico con la actuación del equipo en la primera mitad del encuentro ante Inglaterra, cuando los dirigidos por Didier Deschamps se fueron al descanso con una amplia desventaja. “En el primer tiempo no hemos respetado la camiseta de Francia”, reconoció.
Pese a la decepción por el resultado, Mbappé destacó que su objetivo siempre fue aportar al equipo. “Yo sólo intento ayudar a mi equipo a ganar. Marcar muchos goles en un Mundial te ayuda a evolucionar en ciertos aspectos”, sostuvo el delantero, quien concluyó el torneo con otra actuación destacada, aunque su equipo no se subió al podio.
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