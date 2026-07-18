Mbappé: "Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar la final"

El delantero del Real Madrid, que alcanzó una nueva marca histórica como máximo goleador en la historia de los Mundiales, dejó en claro que el reconocimiento personal no compensa la eliminación. “Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar el partido de mañana. Es bonito para mi legado, pero hoy no es lo primero en lo que pienso”, afirmó el futbolista de Real Madrid.