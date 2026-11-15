Inglaterra venció a España en Madrid y le cortó su histórico invicto en un partidazo

El equipo de Thomas Tuchel superó por 3 a 2 a los campeones del mundo que llevaban 43 encuentros sin conocer la derrota y se subieron a la punta del Grupo C de la Nations League.
Inglaterra venció 3 a 2 a España en Madrid, le cortó su histórico invicto de 43 encuentros y se subió a la punta del Grupo C de la Nations League. Harry Kane (de penal), Ezri Konsa y Ben White pusieron 3-0 al equipo de Thomas Tuchel en una partido que pintaba para vapuleada, pero los blancos sufrieron la expulsión de Elliot Anderson y llegó la reacción roja con tantos de Mikel Oyarzabal (de penal) y Nico Williams que no alcanzó para lograr la igualdad.
Kane abrió el marcador para Inglaterra a los 44 minutos del primer tiempo con una definición ajustada a un palo desde los doce pasos. Luego, Ezri Konsa, a los siete del complemento, ganó en el área tras un envío de córner desde la derecha y superó con su cabezazo la resistencia de Unai Simón para el 2-0 del visitante.
Y, a los 11' de esta segunda etapa, Ben White puso el 3-0 de Inglaterra con una definición al primer palo para dejar mudo el Metropolitano de Madrid, que no podía creer lo que estaba viendo en el campo de juego. Una super efectividad de los ingleses dejaba prácticamente en la lona a los campeones del mundo.
Pero, Elliot Anderson vio la roja por una infracción dentro del área y España se acercó al marcador con tantos de Oyarzabal de penal y Nico Williams, a los 20' y 30' del complemento. El equipo comandado por Luis de la Fuente fue en busca del empate pero no lo consiguió y fue triunfazo de Inglaterra y fin del histórico invicto de España, que quedó como el récord de partidos sin conocer la derrota de selecciones.
Ahora, Inglaterra alcanzó a España en la punta del Grupo C de la Nations League, con 15 puntos cada uno, producto de cinco triunfos y una caída en ambos casos. Ambas selecciones aseguraron su clasificación a los cuartos de final del certamen de selecciones europeas.
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