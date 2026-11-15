Inglaterra venció a España en Madrid y le cortó su histórico invicto en un partidazo

Pero, Elliot Anderson vio la roja por una infracción dentro del área y España se acercó al marcador con tantos de Oyarzabal de penal y Nico Williams, a los 20' y 30' del complemento. El equipo comandado por Luis de la Fuente fue en busca del empate pero no lo consiguió y fue triunfazo de Inglaterra y fin del histórico invicto de España, que quedó como el récord de partidos sin conocer la derrota de selecciones.