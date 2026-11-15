Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional y volvió a Primera División

Y, en un segundo tiempo con pocas llegadas claras, Martín Pino anotó el 3-1 definitivo con una definición de primera dentro del área que encontró una floja respuesta del arquero rival en un contraataque letal. El equipo de Pablo De Muner le arrebató la punta de la Zona A a Ferro en la última fecha para acceder a la final de la categoría: sumó 66 puntos producto de 19 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Y fue mejor en la definición en el Gigante de Alberdi.

Godoy Cruz retornará a Primera tan solo un año después de bajar con lo difícil que es volver: Colón, Quilmes, Nueva Chicago y el propio Ferro, entre otros equipos, sufren una larga espera... Llantos, abrazos, vino y fiesta toda la noche, todo la semana, será la agenda del pueblo bodeguero porque su equipo vuelve a la élite del fútbol argentino. ¡Salud campeón y bienvenido a Primera, Godoy Cruz Antonio Tomba!

Los goles del partido

El GOL de penal con el que Godoy Cruz se puso en ventaja en la final. https://t.co/6yh8tPfbhY — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 15, 2026

GOL de Godoy Cruz para ponerse 2 a 0 ante Tristán Suárez.El Tomba se ILUSIONA con la vuelta a Primera. https://t.co/ct2yejCEle — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 15, 2026

GOLAZO de Tristán Suárez para descontar y ponerse en partido.Se viene un PARTIDAZO en Córdoba. https://t.co/eRmtLomkwf — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 15, 2026