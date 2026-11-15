Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional y volvió a Primera División

El Tomba venció 3 a 1 a Tristán Suárez en Córdoba en la final de la categoría y retornará a la Liga Profesional tras solo un año de ausencia. Habrá tres clubes mendocinos en la A.
¡Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional y volvió a la Primera División después de un año de ausencia! El Tomba, un habitué de la máxima categoría en el Siglo XXI que se acostumbró a jugar copas internacionales, venció 3 a 1 a Tristán Suárez en la final de la división en el Julio César Villagra de Córdoba y vuelve a la A. Habrá tres representantes mendocinos el próximo año en la Liga Profesional con Independiente Rivadavia y Gimnasia.
Godoy Cruz abrió el marcador a los 11 minutos con un gol de Esteban Burgos de un penal, al engañar a Joaquín Bigo con su definición cruzada. Un penal polémico cobrado por Nicolás Ramírez y confirmado por el VAR al no llamarlo debido a que no se vio claramente la falta que recibió Rodrigo Fernández, quien cayó en el área cuando se movió en busca de recibir el balón tras la ejecución de un tiro libre desde la izquierda.
Tras ponerse en ventaja en el marcador, Godoy Cruz empezó a desplegar un mejor fútbol que su rival, llegó varias veces y encontró el 2-0 a los 35 minutos desde una pelota parada: dos cabezazos en el área para llevar el balón a la red. Primero Martín Pino que estaba solísimo y luego ya en el área chica Axel Rodríguez para dejar sin posibilidad a Bigo.
Sin embargo, Marcos Enrique descontó para Tristán Suárez con una bomba de media altura que se clavó contra un palo a los 40' de juego para ponerle suspenso a la final de la categoría. De esta manera, Godoy Cruz se fue 2 a 1 arriba al entretiempo de la final disputada en Córdoba.
Y, en un segundo tiempo con pocas llegadas claras, Martín Pino anotó el 3-1 definitivo con una definición de primera dentro del área que encontró una floja respuesta del arquero rival en un contraataque letal. El equipo de Pablo De Muner le arrebató la punta de la Zona A a Ferro en la última fecha para acceder a la final de la categoría: sumó 66 puntos producto de 19 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Y fue mejor en la definición en el Gigante de Alberdi.
Godoy Cruz retornará a Primera tan solo un año después de bajar con lo difícil que es volver: Colón, Quilmes, Nueva Chicago y el propio Ferro, entre otros equipos, sufren una larga espera... Llantos, abrazos, vino y fiesta toda la noche, todo la semana, será la agenda del pueblo bodeguero porque su equipo vuelve a la élite del fútbol argentino. ¡Salud campeón y bienvenido a Primera, Godoy Cruz Antonio Tomba!
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