La chicana de Eduardo Domínguez para Boca: "Hace 18 años que no gana un título internacional"

"Eduardo Domínguez":

Por sus declaraciones sobre Boca y la final de la #Sudamericana pic.twitter.com/CmAZ5vVtPg — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2026

Más allá de la confrontación discursiva sobre las exigencias, el DT argentino reconoció el poderío del Xeneize, que viene de golear 3-0 a Banfield para clasificar a la final de la Copa Argentina. "Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores. Su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes. Pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo", analizó.

En tanto, Domínguez realizó un balance positivo de su ciclo: "Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien".

"Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer", concluyó.