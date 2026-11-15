La chicana de Eduardo Domínguez para Boca: "Hace 18 años que no gana un título internacional"

El DT de Atlético Mineiro trasladó la presión al Xeneize, cuando resta menos de una semana para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. "Vamos con la cabeza para vencer", aseguró el argentino.
El entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, brindó una conferencia de prensa tras el empate 0-0 ante Mirassol por la fecha 34 del Brasileirao, donde trasladó la presión hacia Boca de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.
Domínguez relativizó la racha adversa de siete partidos sin victorias de su equipo -que marcha séptimo en el torneo local con 51 puntos, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a tres unidades de los puestos de Copa Libertadores- y apuntó directamente contra la sequía continental del conjunto xeneize.
Ante las consultas por las finales recientes que perdió el club de Belo Horizonte (Copa Libertadores 2024 y Copa Sudamericana 2025), el exentrenador de Estudiantes fue tajante: "Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?".
"Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho", agregó frente a las cámaras y los micrófonos.
Más allá de la confrontación discursiva sobre las exigencias, el DT argentino reconoció el poderío del Xeneize, que viene de golear 3-0 a Banfield para clasificar a la final de la Copa Argentina. "Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores. Su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes. Pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo", analizó.
En tanto, Domínguez realizó un balance positivo de su ciclo: "Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien".
"Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer", concluyó.
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