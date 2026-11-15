Video: el polémico penal que cobró Nicolás Ramírez en la final de la Primera Nacional

Cuando iban 11 minutos de juego, Vicente Poggi se hizo cargo de un tiro libre y metió un pase rasante al área, Rodrigo Fernández fue en busca del balón y terminó cayendo al césped. Nicolás Ramírez, que estaba en una excelente posición, cobró penal sin dudar y Hernán Mastrángelo, a cargo del VAR, no lo llamó para revisar la jugada. Sin embargo, no se ve claramente ni un agarrón ni un toque de su marca que provoque su caída.