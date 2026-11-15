Video: el polémico penal que cobró Nicolás Ramírez en la final de la Primera Nacional

El árbitro, que había quedado en la mira por su actuación en el Superclásico, le dio un penal a Godoy Cruz en el inicio de la definición por una discutida infracción.
Tras su actuación polémica en el Superclásico y no dirigir en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, Nicolás Ramírez le dio un discutido penal a Godoy Cruz en la definición de la Primera Nacional, con el que se puso en ventaja en el duelo en Córdoba que terminó ganando 3 a 1 para retornar a la máxima categoría del fútbol argentino.
Cuando iban 11 minutos de juego, Vicente Poggi se hizo cargo de un tiro libre y metió un pase rasante al área, Rodrigo Fernández fue en busca del balón y terminó cayendo al césped. Nicolás Ramírez, que estaba en una excelente posición, cobró penal sin dudar y Hernán Mastrángelo, a cargo del VAR, no lo llamó para revisar la jugada. Sin embargo, no se ve claramente ni un agarrón ni un toque de su marca que provoque su caída.
Como si fuera poco, Ramírez no consideró penal para River un claro agarrón en el área a Nicolás Otamendi cuando iba en carrera a cabecear el balón, en el Superclásico disputado en La Bombonera. Por eso, volvió a estar en el centro de la escena sus diferencias de criterios entre equipos y tipos de partidos.
Esteban Burgos cambió el penal por gol con su definición cruzada que engañó al arquero rival. Después, Axel Rodríguez de cabeza amplió la diferencia en el marcador para el Tomba, Marcos Enrique descontó con una bomba para Tristán Suárez y Martín Pino selló el 3-1 final a favor del club mendocino, que se consagró campeón de la Primera Nacional y volvió a Primera División tan solo un año de ausencia.
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