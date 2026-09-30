Insólito penal en la Champions Femenina: recibió un pase de la arquera y agarró la pelota

La jueza, sin embargo, había advertido la infracción y no dudó en señalar el punto del penal. La decisión fue revisada por el VAR, a cargo del danés Jakob Kehlet, que confirmó que Williamson había tomado el balón con la mano dentro de su propia área.

Maeline Mendy se hizo cargo del penal y convirtió para establecer el 2-2 final. Misa Rodríguez adivinó la dirección del remate, pero no consiguió detenerlo y el París FC terminó rescatando un empate gracias a una de las acciones más insólitas de la jornada.

Después del partido, Aaron D’Antino, ayudante de campo del Arsenal, cuestionó la decisión y sostuvo que Williamson no había obtenido ninguna ventaja al tomar la pelota. “Eso no es penal. Leah no ha obtenido ninguna ventaja al detener el balón”, afirmó sobre una jugada que terminó siendo determinante en el resultado.