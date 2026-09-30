Insólito penal en la Champions Femenina: recibió un pase de la arquera y agarró la pelota

Leah Williamson, defensora del Arsenal, tuvo un tremendo blooper con el que París FC logró el empate final en el duelo por la segunda fecha de la fase liga del prestigioso certamen.
Un insólito error protagonizado por una futbolista del Arsenal terminó en penal para el París FC por la Champions League Femenina. Cuando el equipo inglés ganaba 2-1, Leah Williamson recibió un pase de su propia arquera dentro del área y, en una acción inesperada, tomó la pelota con la mano.
La jugada ocurrió a los 84 minutos, cuando Arsenal intentaba sostener la ventaja en el Stade Jean Bouin. Misa Rodríguez había recibido la pelota y decidió jugar corto con Williamson, quien se encontraba dentro del área para continuar con la salida desde el fondo.
La defensora inglesa se olvidó que su compañera jugó con el pie, se agachó y agarró la pelota con la mano. La acción sorprendió incluso a las futbolistas del París FC, que inicialmente no realizaron un reclamo masivo ante la árbitra rumana Iuliana Demetrescu.
La jueza, sin embargo, había advertido la infracción y no dudó en señalar el punto del penal. La decisión fue revisada por el VAR, a cargo del danés Jakob Kehlet, que confirmó que Williamson había tomado el balón con la mano dentro de su propia área.
Maeline Mendy se hizo cargo del penal y convirtió para establecer el 2-2 final. Misa Rodríguez adivinó la dirección del remate, pero no consiguió detenerlo y el París FC terminó rescatando un empate gracias a una de las acciones más insólitas de la jornada.
Después del partido, Aaron D’Antino, ayudante de campo del Arsenal, cuestionó la decisión y sostuvo que Williamson no había obtenido ninguna ventaja al tomar la pelota. “Eso no es penal. Leah no ha obtenido ninguna ventaja al detener el balón”, afirmó sobre una jugada que terminó siendo determinante en el resultado.
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