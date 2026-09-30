Pep Guardiola rompió el silencio en medio del escándalo del Manchester City

En medio del fallo de culpabilidad de 115 cargos de fair play en contra de los Ciudadanos, el prestigioso entrenador, que estuvo a cargo del plantel en la polémica etapa, se refirió al momento del club.
Pep Guardiola salió a respaldar al Manchester City tras el fallo de una comisión independiente de la Premier League, que declaró al club culpable de irregularidades financieras vinculadas a 115 cargos. En medio de la incertidumbre por una posible sanción, el entrenador catalán publicó un comunicado en sus redes sociales para transmitir su apoyo a la institución y a sus hinchas. “Quiero que cada aficionado del Manchester City en todo el mundo sepa que estoy aquí; más que nunca”, expresó.
El técnico también ratificó su respaldo a la conducción, al plantel y a los trabajadores del club, en un mensaje acompañado por imágenes junto al presidente Khaldoon Al Mubarak, el consejero delegado Ferran Soriano y el exdirector deportivo Txiki Begiristain. “Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros únicos aficionados”, escribió Guardiola, quien estuvo una década al frente del equipo inglés.
El entrenador cerró su publicación con un mensaje de unidad ante el escenario que enfrenta la institución. “Déjenme ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos”, afirmó. La investigación de la Premier League abarcó presuntas infracciones cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, relacionadas con la presentación de información financiera, los ingresos, los costos operativos y el cumplimiento de las normas económicas. Entre las acusaciones también figuran supuestas irregularidades en contratos comerciales y falta de colaboración con la investigación.
Ahora, el foco está puesto en la sanción que podría recibir el Manchester City. Entre las medidas posibles se mencionan multas económicas, deducciones de puntos y otras penalidades deportivas, aunque la resolución definitiva todavía debe establecerse. El club, por su parte, ha defendido su inocencia durante el proceso y sostiene que dispone de pruebas para respaldar su posición. Además, cuenta con un plazo hasta el 2 de octubre para presentar una apelación, según la información difundida.
Durante su etapa en Manchester, Guardiola conquistó 20 títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions, y se convirtió en una figura central del proyecto deportivo. Su pronunciamiento llega en un momento delicado para la institución, que aguarda definiciones sobre las consecuencias del fallo.
"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré apoyando a mi club, a mi dueño, a mi presidente, Ferran, a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo y a ustedes, nuestros increíbles seguidores. Permítanme ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos."
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