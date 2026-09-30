Pep Guardiola rompió el silencio en medio del escándalo del Manchester City

Durante su etapa en Manchester, Guardiola conquistó 20 títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions, y se convirtió en una figura central del proyecto deportivo. Su pronunciamiento llega en un momento delicado para la institución, que aguarda definiciones sobre las consecuencias del fallo.

El mensaje completo de Guardiola

"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré apoyando a mi club, a mi dueño, a mi presidente, Ferran, a los jugadores, al cuerpo técnico, a Enzo y a ustedes, nuestros increíbles seguidores. Permítanme ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos."