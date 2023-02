Instituto se hizo grande en el Kempes y derrotó a Newell's

Instituto es un equipo duro. Porque tiene una idea y un funcionamiento aceitado. No, no brilla colectivamente, no juega "lindo", pero tiene recursos para encontrar variantes durante los partidos. Se hace fuerte abajo, juega en el medio, pero también corre y mete, y esta vez le sumó una gran contundencia arriba.

A la Gloria la sacaron de su fortaleza, donde llevaba 26 encuentros invictos. Pero el monstruoso Mario Alberto Kempes no le quedó para nada grande. Todo lo contrario a Newell's, que promete más de lo que concreta, y que volvió a sufrir otro porrazo (venía de quedar afuera en Copa Argentina contra Claypole).

La Lepra intenta jugar por abajo pero no logra conexiones ni movimientos automatizados, esos típicos de los equipos de Gabriel Heinze. Es un equipo con pocos recursos, y que en vez de buscar pragmatismo para buscar soluciones, al menos temporales, se encierra en una idea que no le está dando resultados.

Y abajo da muchas ventajas. Porque Instituto fue eficaz y aprovechó todas sus chances, pero no necesitó mucho mérito para quedar de cara al arco. A los 21' del primer tiempo, Santiago Rodríguez recibió, giró, encaró y sacó un zurdazo rasante letal para convertir el primero. 20 minutos después, Corda sacó un fuerte cabezazo que entre el arquero y el palo desviaron, pero Adrián Martínez agarró el rebote y la empujó.

Y ya en el segundo tiempo, los de Lucas Bovaglio liquidaron la historia: a los 15', Bruno Pittón bajó a Rodríguez y Gastón Lodico cambió el penal por gol. Newell's reaccionó rápido y descontó casi inmediatamente, justamente por un cabezazo del mismo Pittón, que festejó el tanto e instantáneamente fue sustituido por Reasco en un extraño cambio de Heinze.

En el hueco que el ex San Lorenzo dejó en el fondo con su salida, Gabriel Graciani lo aprovechó para llegar desde atrás y conectar un centro desde la izquierda de cabeza, poniendo así el cuarto, pero VAR mediante el tanto fue anulado por una falta previa. De todos modos, la Gloria ganó sin pasar muchos sobresaltos -Jorge Carranza apareció siempre que lo necesitaron- y sumó otros tres puntos claves pensando en la permanencia.

Instituto, que suma 8 puntos, visitará a Independiente en la próxima fecha; mientras que Newell's, con 7 unidades, recibirá a Barracas.