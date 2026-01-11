Inter empató 2-2 con Napoli y sigue como líder de la Serie A

El conjunto local tuvo como figuras a Federico Dimarco y Hakan Çalhanoglu, autores de los goles, mientras que Scott McTominay marcó los dos tantos del equipo visitante. Con este resultado, el Nerazzurro continúa como líder, con tres puntos de ventaja sobre Milan y cuatro sobre el propio Napoli.

El partido inició parejo, con ambos equipos midiéndose en los primeros minutos, hasta que Inter golpeó rápido, a los 9 minutos, Lautaro Martínez encabezó una contra por el centro, abrió para Marcus Thuram y el francés asistió a Dimarco, que sacó un remate cruzado para el 1-0. Desde ese momento, el equipo dirigido por Cristian Chivu tomó el control del juego y empezó a generar peligro apoyado en la movilidad de sus delanteros.

Cuando el local parecía más cerca del segundo, Napoli encontró el empate. A los 26, Eljif Elmas envió un centro desde la derecha y McTominay apareció por el segundo palo para definir de zurda y vencer a Yann Sommer. Tras la igualdad, el trámite se volvió más trabado, con mucha lucha en el mediocampo y pocas llegadas claras hasta el entretiempo.

En el complemento, Napoli avisó primero con un mano a mano de Rasmus Højlund que se fue apenas desviado, pero el golpe lo dio Inter, puesto que a los 69 minutos, tras una infracción dentro del área sobre Henrikh Mkhitaryan y revisión del VAR mediante, Daniele Doveri sancionó penal, Çalhanoglu se hizo cargo y puso el 2-1.

El penal de Çalhanoglu y la ventaja parcial de Inter sobre Napoli

Embed San Siro erupts as Calhanoglu converts from the spot #InterNapoli 2-1 pic.twitter.com/ZON22VgEw2 — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 11, 2026

Sin embargo, Napoli volvió a responder en el tramo final, a los 81 minutos, Noa Lang asistió a McTominay, que apareció en el centro del área y definió de derecha para sellar su doblete y el 2-2 definitivo. En los minutos finales, el partido se volvió cortado y con poco ritmo, Inter empujó con lo que le quedaba y tuvo una chance clara que no pudo aprovechar.

Con este empate, y el de Milan contra Fiorentina, Inter mantuvo los 3 puntos de ventaja sobre su clásico, 43 sobre 40, y Napoli sigue un paso detrás con 39 al igual que la Roma, mientras que Juventus aparece más lejano con 36 unidades.