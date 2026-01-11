Barcelona le ganó a Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España

El primer tiempo fue frenético, sobre todo en el cierre, que tuvo tres goles en los minutos de adición, algo que jamás había ocurrido en este clásico. Raphinha abrió el marcador a los 36 minutos de juego con un gran tiro cruzado en un contraataque letal.

Y, cuando se acababa el primer tiempo, se vino una ráfaga de goles. Vinicius puso el 1-1 a los 47 minutos con una increíble jugada individual, con la que se metió al área y sacó un cercano disparo con destino de red. Y, a los 49 minutos, Lewandowski anotó el 2 a 1 en el marcador y a los 52 de juego Gonzalo Torres estampó el 2 a 2 en el juego.

De esta manera, se fueron 2 a 2 al descanso. Y, en el complemento, Barcelona logró el 3 a 2 final con otro tanto de Raphinha, que contó con la ayuda de un desvío que descolocó al arquero belga. Franco Mastantuono jugó 15 minutos en el clásico para el Real Madrid.

Con esta coronación, Barcelona refuerza su mote del máximo ganador de este trofeo con 16, superando por tres al propio Real Madrid. Por otro lado, se alargó la sorpresiva racha de Hansi Flick en finales, quien jamás perdió una como entrenador del conjunto culé.