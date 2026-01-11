Atención River: un club campeón de Champions League se sumó a la pelea por Maher Carrizo

Con la intención de sumar un extremo desequilibrante, Gallardo activó contactos luego de que la opción de Santino Andino perdiera fuerza por el deseo del futbolista de dar el salto al Viejo Continente. En ese escenario, el Millonario consultó por Carrizo y avanzó rápidamente: el elenco de Núñez y el de Liniers alcanzaron un acuerdo para la compra del 50% del pase del juvenil por una cifra cercana a los siete millones de dólares, quedando ambos clubes como socios ante una futura transferencia.

No obstante, el pase no terminó de encaminarse. Más allá del entendimiento entre instituciones, Carrizo —de apenas 19 años— priorizaría continuar su carrera en el fútbol europeo. Por ese motivo, aunque la negociación con el Millonario no está caída, tampoco hubo avances decisivos en las últimas horas.

image

Según informó la prensa especializada, Feyenoord posó sus ojos sobre el extremo del Fortín y evalúa presentar una oferta formal en el corto plazo. El club neerlandés, campeón de la UEFA Champions League en su etapa dorada de fines de los años 60 y comienzos de los 70, sigue de cerca la evolución de Carrizo y lo considera una apuesta a futuro.

Vélez sabe que la irrupción de un club europeo puede cambiar el escenario. Si la propuesta de Feyenoord resulta superadora, Vélez priorizaría venderlo al exterior para evitar reforzar a un rival directo del fútbol argentino. En cambio, si la oferta queda por debajo de lo pactado con River, la chance de que Carrizo se ponga los colores de La Banda podría reactivarse.