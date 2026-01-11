Manchester United no levanta: sufrió una temprana eliminación en la Fa Cup

Brajan Gruda abrió el marcador para Brighton a los 12 minutos de juego. Y, Danny Welbeck, a los 19 minutos del complemento, amplió el marcador. Benjamín Sesko descontó a los 40 minutos de la segunda etapa pero no sirvió para lograr la igualdad en el anotador.

El entrenador Darren Fletcher puso un equipo repleto de titulares sabiendo que no podían fallar en esta instancia pero no lograron el objetivo. El equipo solo ha ganado uno de los últimos siete partidos y aunque tuvo un empuje final en el que Benjamin Sesko marcó el descuento no les dio para forzar la prórroga. Shea Lacey fue expulsado por doble amarilla en el cierre del encuentro.

Fletcher tiene los días contados en el cargo y Olé Gunnar Solskjaer ya suena fuerte para ser su sucesor. La temporada del United es pésima y sumó un nuevo golpe al de la semana pasada, cuando el humilde Grimsby Town (de la cuarta división inglesa) lo sacó de la Copa de la Liga.

De esta manera, el United quedó prácticamente sin opciones de ganar un título en esta temporada: solo les queda la Premier League, donde pensar en el título es algo imposible y solo pueden soñar con clasificarse a la Champions League. En estos momentos son séptimos con 32 puntos, a tres de la cuarta plaza y a 17 del puntero Arsenal.