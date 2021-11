Izquierdoz y Battaglia le bajaron los decibeles a la charla con Riquelme

“No me sorprenden las cosas que se inventan, porque siempre pasó en el mundo Boca. Román conoce muy bien el club y nos brindó un apoyo absoluto. Cuando asumimos estábamos lejos de clasificar a la Libertadores y hoy estamos mucho más cerca. Es una lástima que la gente crea cosas que no pasan. Lo de Román fue algo muy positivo para el grupo”, contó el entrenador Battaglia.

“Él es una autoridad del club que decidió en ese momento darnos su apoyo. Por eso se dio así. Nos dio su parecer del momento que estamos viviendo y de la unidad que tenemos que tener porque vamos a jugar un partido muy importante en la Copa Argentina”, agregó.

Quien también habló de lo sucedido fue Izquierdoz: "Lo que pasó en el vestuario con Román es algo que pareciera que ustedes (en referencia a los periodistas) se enteran más que nosotros. Dijeron cosas que no fueron así. Él nos llamó para darnos sus palabras de apoyo y para recuperarnos de lo que había pasado. Nos brindó su confianza para el partido que se nos viene, que será muy importante. Escuchamos versiones sobre unos gritos que no se dieron. No entiendo la necesidad de mentirle a la gente, pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo que va a pasar el miércoles”.

“A veces nos reímos de las cosas que se dicen. Estamos acostumbrados y tratamos de ignorarlos. Al contrario de lo que dijo la prensa, sentimos su respaldo porque estamos en contacto permanentemente. Tal vez hizo un poco de ruido que los muchachos bajaran del micro, pero fue una charla muy positiva. Ahora apuntamos a trabajar para lo que viene, porque hay un lindo grupo. No queremos que lo que dicen afuera nos afecte”, destacó el delantero.



El próximo objetivo de Boca es la semifinal de la Copa Argentina. El Xeneize se enfrentará el miércoles con Argentinos en Mendoza y el equipo necesita un triunfo para levantar cabeza.