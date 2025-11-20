Ángel Di María reveló su sueño con Leandro Paredes: "Queremos dirigir a Boca y Central"

"Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento", manifestó en charla con ESPN.

Y, entre sueños y estilos, el Fideo agregó: "Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se sumaba alguien más al Cuerpo Técnico. Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… y la Selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi como disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico”.

Di María y Paredes tienen una gran relación, forjada en la Selección Argentina, pero también en sus pasos coincidentes por PSG y Juventus. Juntos jugaron más de 130 partidos y a lo largo de los años se hicieron íntimos. A los 37 años y más cerca del retiro, el Fideo transcurre la recta final de su carrera, mientras que su amigo, con 31, acaba de volver a Boca y todavía está muy lejos de colgar los botines.