Ángel Di María reveló su sueño con Leandro Paredes: "Queremos dirigir a Boca y Central"

Fideo reveló que está haciendo el curso de entrenador, que planea armar una dupla técnica con su amigo y ya hablaron qué clubes sueñan con dirigir juntos.
En medio de su consagración con Rosario Central por el título que la AFA le dio por ser el primero de la tabla anual, Ángel Di María reveló que está estudiando para convertirse en entrenador y que plena armar una dupla técnica con Leandro Paredes: "Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da…".
"Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento", manifestó en charla con ESPN.
Y, entre sueños y estilos, el Fideo agregó: "Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se sumaba alguien más al Cuerpo Técnico. Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… y la Selección sería algo lindo también. Lo vi. Vi como disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico”.
Di María y Paredes tienen una gran relación, forjada en la Selección Argentina, pero también en sus pasos coincidentes por PSG y Juventus. Juntos jugaron más de 130 partidos y a lo largo de los años se hicieron íntimos. A los 37 años y más cerca del retiro, el Fideo transcurre la recta final de su carrera, mientras que su amigo, con 31, acaba de volver a Boca y todavía está muy lejos de colgar los botines.
