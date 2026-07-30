Jeff Bezos podría invertir en el Liverpool FC de la Premier League

El fundador de Amazon fue contactado para sumarse a un consorcio encabezado por Amit Bhatia, que busca adquirir una participación minoritaria en el equipo inglés, valuado en al menos 6.000 millones de dólares.
Jeff Bezos fue contactado para incorporarse a un consorcio que negocia la compra de una participación minoritaria en el Liverpool FC. Las conversaciones, que aún se encuentran en una etapa preliminar, contemplan una inversión de hasta el 30% del club inglés, cuyo valor asciende al menos a 6.000 millones de dólares.
Según informó Sky News, el fundador de Amazon mantiene conversaciones para integrarse a un grupo de inversores liderado por Amit Bhatia, yerno del empresario siderúrgico Lakshmi Mittal, no obstante, una fuente citada por el medio advirtió que todavía no existe ninguna garantía de que Bezos decida avanzar con la operación.
La posible llegada de uno de los empresarios más ricos del mundo reavivó el interés sobre el futuro accionario del Liverpool, aunque la negociación no apunta, por el momento, a una venta total del club. El objetivo del consorcio es concretar una inversión minoritaria que fortalezca la estructura financiera de la institución.
El aspecto más concreto de las conversaciones es el porcentaje accionario en discusión, de acuerdo con la información publicada, el grupo inversor aspira a adquirir hasta el 30% del Liverpool, aunque desde el entorno de la negociación buscaron desestimar que ello implique un cambio inmediato de control sobre la entidad.
Ante las versiones, Fenway Sports Group (FSG), propietario del club desde 2010, confirmó públicamente la existencia de contactos. "Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado interés en hacer una inversión minoritaria estratégica en el Liverpool Football Club", señaló la compañía.
La operación tendría características similares a la realizada en 2023 con Dynasty Equity, cuando ese fondo adquirió una participación minoritaria y el Liverpool fue valuado en más de 4.500 millones de dólares. La cifra que hoy se discute refleja el fuerte crecimiento económico y comercial que experimentó el club en los últimos años.
Desde la llegada de Fenway Sports Group, el Liverpool pasó de atravesar una compleja situación financiera a consolidarse como uno de los activos deportivos más valiosos del mundo. Ese proceso de revalorización convirtió al club en un objetivo atractivo para grandes fondos de inversión internacionales.
El contexto de la Premier League también favorece este tipo de operaciones. Según Sky News, cerca de la mitad de los 20 clubes de la máxima categoría inglesa pertenece actualmente a inversores radicados principalmente en Estados Unidos, una tendencia que continúa modificando el mapa accionario del fútbol europeo.
Por ahora, las negociaciones permanecen abiertas y sin un acuerdo definitivo. Ni la incorporación de Jeff Bezos al consorcio ni la adquisición de una participación en el Liverpool están confirmadas, aunque las conversaciones vuelven a situar al club inglés entre los activos deportivos más codiciados del mercado internacional.
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