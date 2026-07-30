Impulsan nuevas reglas para los vehículos autónomos tras una serie de incidentes

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del denominado "geofencing", una herramienta que permitirá a las autoridades geolocalizar y restringir digitalmente la circulación de los vehículos autónomos en zonas determinadas durante emergencias. La medida busca evitar bloqueos y facilitar el trabajo de los equipos de rescate en tiempo real.

Según explicó Mullin, la iniciativa pretende acompañar el desarrollo de la conducción autónoma con normas que garanticen la seguridad pública, especialmente durante cortes de energía, desastres naturales o eventos masivos donde la coordinación entre los distintos actores resulta fundamental.

La Seguridad Vial de Estados Unidos pide mejores medidas

Los reclamos por un mayor control también provienen de organizaciones especializadas en seguridad vial y de los propios servicios de emergencia. Cathy Chase, presidenta de Advocates for Highway and Auto Safety, sostuvo que los vehículos autónomos deben ser evaluados con estándares equivalentes a los de los mejores conductores y no comparados con el promedio del tránsito.

En la misma línea, el jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispin, advirtió que, pese al trabajo conjunto con las empresas del sector, continúan registrándose situaciones en las que los robotaxis obstaculizan accesos a cuarteles o bases de ambulancias al detenerse para ascender o descender pasajeros, lo que puede complicar la respuesta ante una emergencia.

Waymo manifestó públicamente su apoyo a la creación de una regulación nacional. Tiffany Moore, responsable de política federal y relaciones gubernamentales de la compañía, aseguró que la empresa ya cuenta con protocolos de respuesta y programas de capacitación para primeros respondedores, aunque consideró que la estandarización de esas prácticas aportará mayor previsibilidad para toda la industria.

El proyecto también contempla nuevos requisitos para vehículos autónomos sin controles tradicionales, como algunos modelos desarrollados por Zoox, que deberán incorporar sistemas alternativos para facilitar su manipulación durante emergencias. Aunque la iniciativa no prevé fondos adicionales para capacitar a los equipos de rescate, el Congreso busca avanzar con una legislación que establezca reglas claras antes de que la circulación de robotaxis continúe expandiéndose en las principales ciudades estadounidenses.