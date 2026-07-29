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Boca visita a O'Higgins y pone en juego un invicto que lleva casi 20 años en Chile

El equipo de Arruabarrena intentará sellar la clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana mientras defiende una extensa racha positiva fuera de casa en territorio trasandino.

Además de buscar el boleto a la próxima instancia de la Copa Sudamericana, Boca afrontará este miércoles un desafío con un antecedente que juega a su favor. Desde las 21.30, enfrentará a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua con la ventaja del 1-0 conseguida en la ida y el objetivo de sostener un invicto en Chile que casi alcanza los 20 años.

Los primeros antecedentes del Xeneize en territorio trasandino se remontan a 1963, cuando derrotó 3-2 a Universidad de Chile por la Copa Libertadores. Luego pasó casi tres décadas sin jugar allí de manera oficial, hasta regresar con una derrota ante Colo Colo en 1991. Más adelante volvió a caer frente al mismo rival en 1997, 2004 y 2008.

Gol de Merentiel vs. O'Higgins, por la Sudamericana.

El antecedente más cercano corresponde a esta temporada, cuando venció 2-1 a Universidad Católica durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquella serie también dejó un dato particular: en la revancha disputada en la Bombonera, el conjunto chileno consiguió la primera victoria de un equipo de ese país en el estadio boquense.

La mayoría de las visitas del club de la Ribera a Chile tuvieron como escenario Santiago, aunque también jugó en otras ciudades. Sumó dos triunfos frente a Cobreloa en Calama, sufrió una derrota ante Santiago Wanderers en Viña del Mar y ahora se presentará por primera vez en Rancagua.

El balance histórico favorece ampliamente a Boca. En 18 encuentros oficiales disputados frente a equipos chilenos como visitante, obtuvo 11 triunfos, igualó 6 veces y perdió 5. Además, protagonizó cinco cruces de eliminación directa, de los cuales avanzó en cuatro. El único que quedó en manos del rival fue el de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, torneo que terminaría conquistando el conjunto chileno.

Historial de Boca frente a equipos chilenos en Chile

  • Partidos: 18
  • Victorias: 11
  • Empates: 6
  • Derrotas: 5

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