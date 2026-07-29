Boca visita a O'Higgins y pone en juego un invicto que lleva casi 20 años en Chile

La mayoría de las visitas del club de la Ribera a Chile tuvieron como escenario Santiago, aunque también jugó en otras ciudades. Sumó dos triunfos frente a Cobreloa en Calama, sufrió una derrota ante Santiago Wanderers en Viña del Mar y ahora se presentará por primera vez en Rancagua.

El balance histórico favorece ampliamente a Boca. En 18 encuentros oficiales disputados frente a equipos chilenos como visitante, obtuvo 11 triunfos, igualó 6 veces y perdió 5. Además, protagonizó cinco cruces de eliminación directa, de los cuales avanzó en cuatro. El único que quedó en manos del rival fue el de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, torneo que terminaría conquistando el conjunto chileno.

Historial de Boca frente a equipos chilenos en Chile