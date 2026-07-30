Cierra la fecha 2 del Torneo Clausura: hora, TV, árbitros y cómo llega cada equipo

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Probable 11 de Huracán

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

En simultáneo, Talleres recibirá a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro será Nazareno Arasa, acompañado por Juan Pablo Loustau desde el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de TNT Sports. La "T" intentará recuperarse luego de un debut que dejó más dudas que certezas, mientras que el "Fortín" buscará sumar un resultado positivo fuera de casa para comenzar a escalar posiciones en la Zona A.

Probable 11 de Talleres

Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Giovanni Baroni y Rick. DT: Jorge Sampaoli.

Probable 11 de Velez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana o Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La actividad continuará desde las 21:15, cuando Independiente visite a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa. El encuentro será controlado por Pablo Echavarría, con Lucas Novelli en el VAR, y se podrá ver por ESPN Premium. El "Rojo" llega entonado tras comenzar el campeonato con una victoria y buscará ratificar su buen momento en Rosario. Enfrente tendrá a una "Lepra" que intentará hacerse fuerte ante su gente y recuperarse después de un arranque irregular en el Clausura.

Probable 11 de Newell's

Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo o Alan Soñora, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Probable 11 de Independiente

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

El cierre de la jornada estará en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Atlético Tucumán desde las 21:15 en el estadio Alfredo Terrera. El partido, correspondiente al duelo interzonal de la fecha, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y será televisado por TNT Sports. El conjunto santiagueño buscará aprovechar la localía para volver al triunfo, mientras que el "Decano" intentará recuperarse de un comienzo adverso y sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.

Probable 11 de Central Córdoba

Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi, Fernando Martinez; Matias Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Probable 11 de Atlético Tucumán

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ramiro Paunero; Leonel Vega, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri; Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Diaz. DT: Julio César Falcioni.