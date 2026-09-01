Joaquín Freitas se despidió de River con una emotiva carta antes de irse al Flamengo

El delantero de 19 años, que ya fue presentado en el club brasilero, dejó el Millonario a menos de un año de de su debut en Primera y agradeció a los hinchas y al club.
Joaquín Freitas se despidió de River con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, un día después de su llegada a Río de Janeiro para ser presentado en Flamengo. “No pensé estar escribiendo esto en este momento. Pasó todo muy rápido”, comenzó el delantero, que también explicó: “Tomo esta decisión pensando que es lo mejor para el club y para mí”.
“Gracias a los hinchas de River por el cariño que me dieron desde el primer día”, escribió Freitas, antes de remarcar: “Me voy tranquilo sabiendo que dejé todo siempre que me puse esta camiseta y la defendí con el corazón”. El atacante de 19 años dejó el club menos de un año después de su debut en Primera, con 30 partidos disputados entre todas las competencias.
Ya instalado en Brasil, Freitas fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Flamengo y firmó contrato hasta diciembre de 2031. La operación puede alcanzar los 15 millones de dólares brutos si se cumplen los objetivos establecidos. “Muchas ganas de conocerlos y muchas expectativas”, expresó el delantero, que además agregó sobre su nueva hinchada: “Ojalá nos veamos pronto en la cancha”.
Antes de viajar, Freitas también había hablado sobre su relación con Eduardo Coudet y su posición dentro del equipo. “Con Coudet me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero le estoy agradecido”, explicó. Y cerró sobre su paso por el Millonario: “Creo que fue todo muy positivo, lo disfruté mucho. Le estoy muy agradecido a la gente y al club”.
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