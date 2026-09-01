Joaquín Freitas se despidió de River con una emotiva carta antes de irse al Flamengo

El mensaje de Freitas para despedirse de River.

Antes de viajar, Freitas también había hablado sobre su relación con Eduardo Coudet y su posición dentro del equipo. “Con Coudet me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero le estoy agradecido”, explicó. Y cerró sobre su paso por el Millonario: “Creo que fue todo muy positivo, lo disfruté mucho. Le estoy muy agradecido a la gente y al club”.