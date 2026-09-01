Boca sufrió otra baja por lesión y pierde a un titular para enfrentar a Vélez

Delgado había sido titular ante Lanús y fue reemplazado en el tramo final del encuentro por Tomás Belmonte. El volante también había terminado con molestias el empate frente a Racing, cuando debió salir por un dolor en el isquiotibial derecho. Ahora, el objetivo del cuerpo técnico es recuperarlo para el cruce ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, previsto para el martes 8 de septiembre en la Bombonera.