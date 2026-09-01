Boca sufrió otra baja por lesión y pierde a un titular para enfrentar a Vélez

El Xeneize no podrá contar con Milton Delgado en los octavos de final de la Copa Argentina y ahora apunta a recuperarlo para la ida ante San Pablo por la Sudamericana.
Boca Juniors sufrió una nueva baja por lesión: Milton Delgado tiene una molestia muscular y no podrá disputar el partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará este miércoles, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el mediocampista de 21 años quedó descartado.
Delgado había sido titular ante Lanús y fue reemplazado en el tramo final del encuentro por Tomás Belmonte. El volante también había terminado con molestias el empate frente a Racing, cuando debió salir por un dolor en el isquiotibial derecho. Ahora, el objetivo del cuerpo técnico es recuperarlo para el cruce ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, previsto para el martes 8 de septiembre en la Bombonera.
La baja se suma a un panorama complicado para Boca, que también perdió a Tomás Aranda por una fractura en el peroné derecho y a Ayrton Costa por un desgarro. Aranda fue operado y se perderá lo que resta del año, mientras que la ausencia de Costa abrió espacio para los juveniles Facundo Herrera y Matías Satás. En paralelo, el club analiza incorporar un defensor central y tiene en carpeta a Nehuén Pérez y Francisco Álvarez.
En principio, para el duelo de Copa Argentina, el equipo de Rodolfo Arruabarrena formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Tomás Belmonte; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
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