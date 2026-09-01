Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami tras retirarse de la Selección Argentina

El equipo de Messi ocupa actualmente el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos en 22 partidos, aunque tiene por delante al líder Nashville, que acumula 52 unidades. El objetivo de las Garzas es volver a pelear por el título de la MLS y repetir el campeonato conseguido la temporada pasada, con el rosarino como una de sus principales figuras.