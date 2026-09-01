Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami tras retirarse de la Selección Argentina

El rosarino, que viene de marcar cuatro goles en su último partido en el club estadounidense, se prepara para su próximo desafío con las Garzas, que buscan mantenerse en la pelea por la MLS.
Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami este sábado cuando reciban a Atlanta United por la fecha 23 de la MLS. El partido, que iniciará a las 20.30 de nuestro país, será el primer compromiso del rosarino después de anunciar su retiro de la Selección Argentina. Además, el encuentro podría marcar el debut de Kily González como entrenador del conjunto de Florida.
Messi atraviesa un gran momento en Inter Miami y viene de ser decisivo en sus últimas presentaciones. En sus cuatro partidos anteriores como titular sumó seis goles y dos asistencias, mientras que el sábado pasado tuvo una actuación espectacular ante Montreal Impact, al convertir cuatro tantos en la goleada por 7-1. Ahora buscará extender esa racha frente a Atlanta, que marcha decimotercero en la Conferencia Este.
El equipo de Messi ocupa actualmente el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 puntos en 22 partidos, aunque tiene por delante al líder Nashville, que acumula 52 unidades. El objetivo de las Garzas es volver a pelear por el título de la MLS y repetir el campeonato conseguido la temporada pasada, con el rosarino como una de sus principales figuras.
A los 39 años, Messi todavía tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028, por lo que continuará ligado al club durante las próximas temporadas, salvo que decida anticipar su retiro. El rosarino ya no tendrá compromisos con la Selección Argentina y concentrará su actividad en el conjunto estadounidense, donde afrontará la recta final de la fase regular y luego los playoffs.
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