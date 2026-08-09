Jordy Caicedo habló de su festejo que desató la batalla campal en el Gasómetro

El delantero ecuatoriano pidió disculpas después de hacer el topo gigio de cara a la hinchada de San Lorenzo tras marcar su doblete en el clásico.
Huracán venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro después de 25 años con un marcador de 2 a 0 a favor en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Jordy Caicedo anotó los dos goles y festejó el segundo con un topo gigio de cara a la hinchada local que desató una batalla campal. De hecho, Orlando Gill terminó dándole un cabezazo a Lucas Blondel por el que fue expulsado. El delantero ecuatoriano se refirió a su festejo tras el clásico.
"Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo de juego. Los que me conocen de cerca saben que eso no me caracteriza. Fue un momento de euforia y los que nos dedicamos a esto me entenderán", expresó el atacante en declaraciones a TNT Sports.
Tras su segunda anotación, el delantero de 28 años saltó los carteles de publicidad y se llevó las manos detrás de las orejas mientras miraba a la tribuna del conjunto de Boedo. Después de eso, el entrenador Diego Martínez decidió reemplazar a Caicedo para que el derby no siga subiendo temperatura.
"Me pone algo triste, me gusta jugar, competir y salir por ese gesto, no me sentó bien. Sabía que tenía amarilla y me iban a buscar, por eso decidimos salir. Espero que el pueblo quemero disfrute esta victoria", señaló el ecuatoriano, quien también contó que "es lindo hacer historia con este club" y aseguró que "se palpitaba que hoy podía ser el día".
Por último, el 9 concluyó: "Contento por esta alegría, porque gracias a Dios conseguimos una victoria importante en un campo que hacia mucho no lo lográbamos. Quiero dedicarle el triunfo a mi hija y a la hinchada quemera". Jordy ya venía de ser héroe del clásico porteño a principio de año cuando su equipo se impuso 1 a 0 con un tanto suyo en condición de local por el Torneo Apertura.
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