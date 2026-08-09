Jordy Caicedo habló de su festejo que desató la batalla campal en el Gasómetro

"Me pone algo triste, me gusta jugar, competir y salir por ese gesto, no me sentó bien. Sabía que tenía amarilla y me iban a buscar, por eso decidimos salir. Espero que el pueblo quemero disfrute esta victoria", señaló el ecuatoriano, quien también contó que "es lindo hacer historia con este club" y aseguró que "se palpitaba que hoy podía ser el día".

Por último, el 9 concluyó: "Contento por esta alegría, porque gracias a Dios conseguimos una victoria importante en un campo que hacia mucho no lo lográbamos. Quiero dedicarle el triunfo a mi hija y a la hinchada quemera". Jordy ya venía de ser héroe del clásico porteño a principio de año cuando su equipo se impuso 1 a 0 con un tanto suyo en condición de local por el Torneo Apertura.

El festejo y la batalla campal