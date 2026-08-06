Rodrigo Auzmendi y Hugo Nervo palpitaron el clásico entre San Lorenzo y Huracán

Del lado de Huracán, Nervo destacó el presente del Globo y la confianza con la que afrontará el encuentro. "Es uno de los partidos más lindos del año para jugar. El grupo está muy bien, muy contento. Venimos haciendo las cosas bien y eso nos da tranquilidad de cara al domingo", afirmó. El defensor también relativizó el impacto que puede tener el resultado en el desarrollo del campeonato y señaló: "Ganar un clásico te da empuje, pero por ahí después los equipos se relajan un poco inconscientemente".