Rodrigo Auzmendi y Hugo Nervo palpitaron el clásico entre San Lorenzo y Huracán

El delantero del Ciclón y el defensor del Globo coincidieron en la importancia del duelo del domingo en el Nuevo Gasómetro y destacaron el momento que atraviesan sus equipos.
San Lorenzo y Huracán comenzaron a vivir el clásico del próximo domingo en el Nuevo Gasómetro: sus protagonistas ya le pusieron palabras a uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura. En la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional, Rodrigo Auzmendi y Hugo Nervo coincidieron en que "son partidos aparte" y remarcaron la importancia de quedarse con la victoria en un encuentro que puede marcar el ánimo de ambos equipos.
El delantero azulgrana, que disputará su primer clásico con la camiseta del Ciclón, aseguró que el plantel llega enfocado para afrontar el compromiso. "En lo personal estoy muy contento, con muchas ganas porque va a ser mi primer clásico con esta camiseta. El grupo está muy metido, sabiendo lo que se juega y que vamos a contar con el apoyo de nuestra gente", expresó. Además, dejó en claro cuál es el objetivo del equipo: "Ojalá podamos sacarlo adelante y así darle una alegría a la gente".
Del lado de Huracán, Nervo destacó el presente del Globo y la confianza con la que afrontará el encuentro. "Es uno de los partidos más lindos del año para jugar. El grupo está muy bien, muy contento. Venimos haciendo las cosas bien y eso nos da tranquilidad de cara al domingo", afirmó. El defensor también relativizó el impacto que puede tener el resultado en el desarrollo del campeonato y señaló: "Ganar un clásico te da empuje, pero por ahí después los equipos se relajan un poco inconscientemente".
Auzmendi también reveló cómo trabaja Néstor Gorosito la preparación de un partido con estas características. "Desde el inicio de la semana nos dijo cómo se juegan estos partidos. Cada pelota se juega a morir. Va a ser muy especial para todos y los chicos entendieron el mensaje", contó el atacante. Con ese clima de expectativa, San Lorenzo y Huracán terminarán de ajustar detalles antes de verse las caras este domingo a las 15, en un nuevo capítulo de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino.
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