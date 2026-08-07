Diego Martínez palpitó el clásico con San Lorenzo: "No importa como llega cada uno"

"En la semana uno no tiene que buscar esa inyección anímica para lograr la motivación, está sola y todos quieren ser parte, ayudar al equipo e ir a buscar a la cancha de San Lorenzo el resultado que todos queremos", sostuvo y advirtió: "Hay que poder manejar esas ganas, que no se transformen en ansiedad y lo preparamos de la mejor manera".