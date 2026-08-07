Diego Martínez palpitó el clásico con San Lorenzo: "No importa como llega cada uno"

El entrenador de Huracán habló en la previa del derby porteño que se disputará este domingo en el Nuevo Gasómetro: "Estos partidos te motivan de por sí".
Diego Martínez, entrenador de Huracán, palpitó el clásico con San Lorenzo que se llevará a cabo este domingo, desde las 15 en el Nuevo Gasómetro, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El técnico, que viene con el último antecedente a su favor en febrero de este año, habló en conferencia de prensa.
"Es un partido muy lindo para jugar. Especial, particular para todos nosotros y toda nuestra gente. Los partidos como el del domingo te motivan de por sí. El grupo está con muchas ganas de estar, los que están recuperándose también", aseguró ante los medios.
El entrenador aseguró que "en este tipo de partidos no importa como llegue cada uno" dado a que son "partidos especiales y particulares". De todas maneras, en cuanto al juego, manifestó que intentarán repetir "lo que el equipo viene haciendo bien" y corregir "algunas cuestiones de las que no nos fuimos conformes en los últimos metros".
"En la semana uno no tiene que buscar esa inyección anímica para lograr la motivación, está sola y todos quieren ser parte, ayudar al equipo e ir a buscar a la cancha de San Lorenzo el resultado que todos queremos", sostuvo y advirtió: "Hay que poder manejar esas ganas, que no se transformen en ansiedad y lo preparamos de la mejor manera".
Huracán tuvo un inicio con resultados irregulares en el Torneo Clausura: venció 1 a 0 a Banfield en el Ducó, cayó 2 a 1 con Independiente Rivadavia en Mendoza e igualó 0 a 0 con Atlético Tucumán en su casa. Ahora, buscará ganar el partido más especial para el hincha, que le daría un gran envión anímico para los próximos compromisos.
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