Huracán volvió a ganarle a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras 25 años con Caicedo de héroe

¡¡EL GLOBO GOLPEÓ ANTES DEL CIERRE DEL PT!! Jordy Caicedo estuvo muy atento al rebote que dio Gill y anotó el primero de Huracán ante San Lorenzo. ¡EL HOMBRE CLÁSICO!



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¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo...



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En medio de esa batalla, Gill le dio un cabezazo a Blondel y, tras la revisión del VAR, fue expulsado por el árbitro Darío Herrera. Sí, San Lorenzo, con dos goles abajo, tenía que ir por la remontada con un hombre menos. Y fue con más corazón que juego pero no tuvo precisión, salvo dos ocasiones en donde terminó chocando con Galíndez y anotando Danilo Arboleda pero en posición adelantada por lo que su tanto fue anulado.