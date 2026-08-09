Huracán volvió a ganarle a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras 25 años con Caicedo de héroe

El equipo de Diego Martínez se impuso 2 a 0 al Ciclón de visitante con un doblete del delantero ecuatoriano. Orlando Gill se fue expulsado promediando el complemento.
Historia pura: Huracán volvió a ganarle a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras 25 años con Jordy Caicedo como héroe. El equipo de Diego Martínez se impuso 2 a 0 al Ciclón con doblete del delantero ecuatoriano. Orlando Gill terminó expulsado en el complemento por un cabezazo a Lucas Blondel en medio de un tumulto entre jugadores.
Huracán se animó a jugar y lo hizo muy bien con mucha movilidad y pases profundos después de un inicio parejo y con pocas ocasiones para ambos. San Lorenzo inició mejor con el envión de la gente, después Huracán se impuso en el juego sobre el final de la primera etapa y el complemento fue todo quemero.
Jordy Caicedo abrió el marcador en el tiempo extra de la primera mitad al captar un rebote de Gill a un gran cabezazo de Bisanz. Y, a los 12 minutos del complemento, el ecuatoriano sacó un remate cruzado al ángulo para el 2-0 en el marcador, lo festejó con topo gigio a la hinchada y se armó una batalla campal en el Gasómetro.
En medio de esa batalla, Gill le dio un cabezazo a Blondel y, tras la revisión del VAR, fue expulsado por el árbitro Darío Herrera. Sí, San Lorenzo, con dos goles abajo, tenía que ir por la remontada con un hombre menos. Y fue con más corazón que juego pero no tuvo precisión, salvo dos ocasiones en donde terminó chocando con Galíndez y anotando Danilo Arboleda pero en posición adelantada por lo que su tanto fue anulado.
San Lorenzo se retiró con el famoso "juuugaadoorees" bajando de las tribunas, en un golpazo que probablemente empezará a poner en duda la continuidad de Pipo Gorosito. Por su parte, Huracán metió un triunfazo con merecimiento y se ilusiona con seguir creciendo y competir en el campeonato.
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