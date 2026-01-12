Juan Fernando Quintero fue capitán de River ante Millonarios de Colombia: "Es un sueño"

“Estoy muy contento. Más allá de lo que es la cinta de capitán, es un orgullo representar a un club tan grande con tanta historia. Es un sueño”, contó el 10 tras el triunfo 2 a 1 ante Millonarios de Colombia. Y siguió: “Estoy muy agradecido, más allá de los jugadores que tenemos de mucha experiencia y que son de la casa. Salió natural, no hay ningún tipo de misterio sobre esta designación”.

Quintero se quedó con el brazalete de capitán ante la ausencia por lesión de Franco Armani y la salida del club de referentes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y el Pity Martínez. Frente a este panorama, el colombiano le ganó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, otros referentes del equipo, en la disputa por el brazalete.

Gallardo le dio un espaldarazo a Quintero con esta responsabilidad sobre sus hombros. El Muñeco le pidió que se hiciera cargo como enganche del equipo en su primera etapa y ahora el entrenador quiere que Quintero sea el líder futbolístico de River en 2026 y uno de los referentes de vestuario del equipo

El zurdo estuvo muy activo, protagonizó los primeros muy buenos 30 minutos del equipo, arrancando por la derecha y estuvo muy cerca de hacer un golazo al primer palo del arquero tras un desborde de Salas. Después fue reemplazado y Lucas Martínez Quarta tomó el brazalete de capitán.