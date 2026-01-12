Gustavo Quinteros al plantel de Independiente: "Quiero jugadores con ganas de estar"

Independiente está en la búsqueda de armar un plantel con aspiraciones de ser competitivo en un año en el que tiene la obligación de competir en el plano nacional debido a que no jugará competencia internacional. Y, para eso, como mínimo deben estar todos unidos por los objetivos.

“Los que no están convencidos, que ni vengan”, sentenció el técnico. El destinatario principal de sus declaraciones fue Javier Ruiz. El extremo de 21 años volvió al club de Avellaneda, que hizo uso de la opción de repesca luego de haberlo cedido a préstamo a Barracas Central, donde tuvo un buen rendimiento.

Sin embargo, el futbolista faltó a los entrenamientos y argumentó que esa medida fue tomada como consecuencia de una deuda que el club mantiene con él, una versión que fue desmentida por los dirigentes, quienes sostienen que tiene intenciones de marcharse a préstamo a México o Brasil cuando tiene contrato con el Rojo hasta diciembre de 2027.

“Hablé dos veces con él y siempre traté de convencerlo para que se quede”, comentó Quinteros e insistió en una advertencia que aplica a todos sus dirigidos: “Lo que espero siempre es que el jugador tenga la ilusión y las ganas de quedarse y jugar. A todos los que yo trato de incorporar o de traer al equipo intento escucharlos, hablo con ellos, y lo primero que quiero es que ellos se pongan a disposición y puedan tener las ganas, la motivación y la alegría de venir a Independiente. Si no es así, prefiero que no vengan o que no estén”. Por lo pronto, Ruiz permanecerá colgado.