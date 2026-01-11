River inició el año con un triunfo ante Millonarios de Colombia en un amistoso

El equipo de Marcelo Gallardo fue superior a su rival en casi todo momento, pero solo pudo destrabar el encuentro luego de un penal cometido a Tomás Galván que Cachete cambió por gol. La ventaja pudo ser mayor, pero Agustín Ruberto no pudo convertir el segundo penal de la noche, uno que había generado él mismo.

River dominó pero no logró lastimar durante en primer tiempo, a diferencia del complemento, donde logró ser más punzante con buenas actuaciones de Galván, Lencina y Subiabre. Por otro lado, cerca del final del encuentro, Juan Portillo se fue expulsado por cortar un claro ataque del rival.

De esta manera, el River de Gallardo inició con el pie derecho el año. Y el Muñeco lo hizo en uno de los estadios más queridos para él, como el Gran Parque Central, casa del Nacional de Uruguay, donde terminó su carrera como futbolista y comenzó su historia como entrenador.

El próximo compromiso de River será el sábado, desde las 22 horas, ante Peñarol en un nuevo amistoso en Uruguay. El Millonario buscará consolidar su rendimiento ante Millonarios frente al Manya, que tendrá su inicio de año en este duelo.