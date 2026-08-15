Juan Pablo Vojvoda y la tercera derrota al hilo de Racing: "Es un momento difícil"

El entrenador también destacó la actitud de sus dirigidos y aseguró que se siente representado por el funcionamiento mostrado en distintos pasajes del partido. “Vi compromiso y funcionamiento, pero lo tenemos que mostrar con goles”, afirmó.

Racing atraviesa una racha negativa y buscará recuperarse tras sumar su tercera derrota consecutiva.

A pesar de la racha negativa, Vojvoda aseguró que observa un grupo cada vez más unido y consideró que ese aspecto será clave para salir del momento adverso. “En líneas generales, es un momento difícil, para estar juntos todos. Seguir trabajando, corrigiendo y seguir unidos. Yo veo un vestuario cada vez más unido”, señaló.

El entrenador también explicó las ausencias de Nazareno Colombo y Santiago Solari, quienes no fueron convocados para enfrentar a Banfield. Según indicó, se trató de una decisión vinculada con lo observado durante los entrenamientos y dejó abierta la posibilidad de que ambos vuelvan a estar disponibles.

“Son jugadores del club, y será cuestión más de ellos que mía. Si responden en la semana, estarán disponibles nuevamente”, explicó.

Vojvoda también hizo referencia a las dificultades que atraviesa el plantel, especialmente por la cantidad de lesiones. En ese sentido, reconoció que Racing analiza la posibilidad de incorporar un defensor central para reforzar el equipo.

“Estamos en la búsqueda de incorporar en la zaga central. Siempre está abierto el mercado y tenemos que estar con mucha atención a eso, porque nos puede ayudar”, sostuvo.

Más allá de la derrota, el entrenador aseguró que mantiene el optimismo y consideró que, si el equipo logra sostener el rendimiento y corregir sus errores, los resultados llegarán. “Si hacemos las cosas bien, los resultados van a llegar”, afirmó Vojvoda, quien también destacó el apoyo recibido por los hinchas en el Cilindro.

Ahora Racing deberá cambiar rápidamente el foco. El próximo miércoles, desde las 19.15, enfrentará a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. La Academia buscará cortar la mala racha y recuperar confianza en un partido que puede ser clave para el futuro inmediato del equipo.