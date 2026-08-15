Juan Pablo Vojvoda y la tercera derrota al hilo de Racing: "Es un momento difícil"

La Academia perdió 1-0 ante Banfield en el Cilindro y profundizó su crisis. El entrenador fue autocrítico, aunque destacó el rendimiento del equipo y pidió mantenerse unidos.
Racing volvió a perder y la preocupación crece. La Academia cayó 1-0 ante Banfield en el Cilindro, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y acumuló su tercera derrota consecutiva. Tras el partido, Juan Pablo Vojvoda reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado, pero se mostró confiado en poder revertir la situación.
“Es un momento difícil. Tenemos que estar preparados porque el fútbol tiene estos momentos”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa. Además, fue autocrítico con su trabajo y el rendimiento del equipo, pero consideró que Racing tuvo una reacción durante el encuentro e hizo méritos para conseguir un resultado diferente.
El técnico explicó que Racing comenzó el partido con el control de la pelota, aunque sin la profundidad necesaria para generar situaciones claras. Banfield aprovechó su primera llegada y consiguió el gol que definió el encuentro.
“El segundo tiempo el equipo fue mucho más vertical, más profundo. Tuvimos opciones muy claras”, analizó Vojvoda, quien remarcó que el principal déficit estuvo en la falta de eficacia para transformar el dominio y las oportunidades en goles.
El entrenador también destacó la actitud de sus dirigidos y aseguró que se siente representado por el funcionamiento mostrado en distintos pasajes del partido. “Vi compromiso y funcionamiento, pero lo tenemos que mostrar con goles”, afirmó.
A pesar de la racha negativa, Vojvoda aseguró que observa un grupo cada vez más unido y consideró que ese aspecto será clave para salir del momento adverso. “En líneas generales, es un momento difícil, para estar juntos todos. Seguir trabajando, corrigiendo y seguir unidos. Yo veo un vestuario cada vez más unido”, señaló.
El entrenador también explicó las ausencias de Nazareno Colombo y Santiago Solari, quienes no fueron convocados para enfrentar a Banfield. Según indicó, se trató de una decisión vinculada con lo observado durante los entrenamientos y dejó abierta la posibilidad de que ambos vuelvan a estar disponibles.
“Son jugadores del club, y será cuestión más de ellos que mía. Si responden en la semana, estarán disponibles nuevamente”, explicó.
Vojvoda también hizo referencia a las dificultades que atraviesa el plantel, especialmente por la cantidad de lesiones. En ese sentido, reconoció que Racing analiza la posibilidad de incorporar un defensor central para reforzar el equipo.
“Estamos en la búsqueda de incorporar en la zaga central. Siempre está abierto el mercado y tenemos que estar con mucha atención a eso, porque nos puede ayudar”, sostuvo.
Más allá de la derrota, el entrenador aseguró que mantiene el optimismo y consideró que, si el equipo logra sostener el rendimiento y corregir sus errores, los resultados llegarán. “Si hacemos las cosas bien, los resultados van a llegar”, afirmó Vojvoda, quien también destacó el apoyo recibido por los hinchas en el Cilindro.
Ahora Racing deberá cambiar rápidamente el foco. El próximo miércoles, desde las 19.15, enfrentará a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. La Academia buscará cortar la mala racha y recuperar confianza en un partido que puede ser clave para el futuro inmediato del equipo.
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