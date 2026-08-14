Racing no levanta cabeza: perdió con Banfield y profundizó su crisis

El mediocampista volvió a participar a los 17 minutos, cuando filtró un pase para Lautaro Díaz. El delantero intentó abrirse espacio ante la marca de Brandon Oviedo, pero no consiguió sacar el remate. Cuatro minutos después, Tomás Conechny recibió en una rápida maniobra ofensiva y sacó un zurdazo bajo y cruzado que se fue apenas desviado.

Cuando Racing parecía encontrar espacios, Banfield golpeó. A los 23 minutos, Lautaro Cano recuperó una pelota sobre el sector izquierdo y envió un centro preciso. Favio Álvarez apareció para cabecear, pero su remate dio en el travesaño. La pelota quedó servida para Alexander Machado, quien también de cabeza definió ante el arco prácticamente vacío para establecer el 1-0.

El Taladro intentó aprovechar el golpe para manejar el partido y tuvo otra posibilidad de contraataque diez minutos más tarde. Facundo Medina condujo una acción dos contra dos y remató desde afuera del área, aunque el disparo fue débil y terminó en las manos de Gabriel Arias.

Racing consiguió su ocasión más clara antes del descanso. En el primer minuto de adición, un centro atrás encontró a Alejandro Tello, cuyo remate salió demasiado centrado y fue controlado por Gino Santilli. El arquero de Banfield respondió con el pie y luego pudo quedarse con el rebote.

Racing fue a buscar el empate

En el segundo tiempo, la Academia salió decidida a buscar el empate. Elías Torres tuvo una chance de cabeza tras un córner al primer palo, pero la pelota se fue junto al poste izquierdo. Poco después, Ezequiel Cannavo ingresó al área y sacó un potente derechazo que pasó cerca del segundo palo.

A los 16 minutos, Miljevic, uno de los puntos más destacados del conjunto local, volvió a probar desde media distancia. Su potente remate se perdió a centímetros del travesaño. Racing insistía, aunque sin lograr transformar la posesión en situaciones claras.

Con el correr de los minutos, Vojvoda movió el banco y la Academia buscó mayor presencia ofensiva. A los 29, Marcos Rojo apareció en ataque tras un tiro libre, pero su cabezazo salió alto.

Algunas chances para empatar

El tramo final tuvo a Racing cerca del empate, aunque también expuso sus dificultades para definir. A los 38 minutos, Santilli salió a cortar un centro bajo y dejó la pelota dentro del área. Elías Torres quedó frente al arco, pero definió apurado y con la tibia, por lo que el balón se abrió y terminó afuera.

En el primer minuto de descuento volvió a quedar expuesto el arquero visitante. Santilli intentó descolgar un centro y la pelota se le escapó de las manos. Torres volvió a tenerla a disposición dentro del área chica, pero no consiguió convertir.

Un minuto después, Ignacio Rodríguez desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Gastón Lodico, en su debut con la camiseta de Racing, estuvo cerca de empujar al gol. Sin embargo, llegó exigido y su remate se fue desviado.

Con el pitazo final, Banfield festejó una victoria clave y Racing se retiró de Avellaneda con otra preocupación. La Academia suma apenas cuatro puntos en cinco fechas y necesita reaccionar rápidamente: el próximo domingo, desde las 21.30, recibirá a Boca en un partido que aparece como una oportunidad para cortar la racha y recuperar terreno en el campeonato.