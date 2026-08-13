Racing presentó a Gastón Lodico y ya está disponible para enfrentar a Banfield

El volante de 28 años, confeso hincha de la Acadé y de reciente paso por Instituto, firmó hasta diciembre de 2029. Ya estaba a los órdenes de Juan Pablo Vojvoda.

Racing confirmó oficialmente la incorporación de Gastón Lodico, quien este jueves firmó su contrato y se convirtió en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda. El volante de 28 años ya se entrenaba con el plantel gracias a un permiso especial y ahora quedó habilitado para ser convocado. El entrenador lo incluyó entre los citados para el partido de este viernes ante Banfield, aunque todo indica que comenzará en el banco de suplentes.