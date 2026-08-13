Racing presentó a Gastón Lodico y ya está disponible para enfrentar a Banfield

El volante de 28 años, confeso hincha de la Acadé y de reciente paso por Instituto, firmó hasta diciembre de 2029. Ya estaba a los órdenes de Juan Pablo Vojvoda.
Racing confirmó oficialmente la incorporación de Gastón Lodico, quien este jueves firmó su contrato y se convirtió en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda. El volante de 28 años ya se entrenaba con el plantel gracias a un permiso especial y ahora quedó habilitado para ser convocado. El entrenador lo incluyó entre los citados para el partido de este viernes ante Banfield, aunque todo indica que comenzará en el banco de suplentes.
La Academia adquirió el 100% del pase por dos millones de dólares según informó la institución. El pago se realizará mediante un desembolso inicial y cuatro cuotas, con la última prevista para diciembre de 2027, mientras que el futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2029. Vojvoda lo imagina como volante por derecha en su esquema, una posición que actualmente ocupa el juvenil Tello.
Lodico regresará así al club del que es hincha y donde se formó durante su etapa en las divisiones infantiles. Llegó a Racing en 2005 después de ser observado por captadores de la institución mientras jugaba en el Club Social y Deportivo Pampero, de Villa Lugano. En aquella categoría 1998 compartió equipo con Matías Zaracho, Nicolás Muscio y Matías Escudero, quienes también llegaron a debutar en Primera con distintas etapas en la Academia.
Mientras Lodico ya está a disposición de Vojvoda, Racing todavía espera por la oficialización de Leonel Pérez. El volante central también firmó su contrato, pero su presentación quedó demorada por un conflicto entre Huracán y Gremio relacionado con una deuda que reclama el club de Parque Patricios. Por ese motivo, Pérez no estaría disponible ante Banfield y recién podría incorporarse al equipo para el duelo frente a Belgrano por la Copa Argentina.
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