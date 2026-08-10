Central Córdoba se lo dio vuelta a Unión en Santa Fe con dos goles en tres minutos

El Ferroviario venció 2 a 1 al Tatengue en condición de visitante con una ráfaga en el inicio del complemento en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Central Córdoba se lo dio vuelta a Unión y lo venció 2 a 1 en Santa Fe por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo santiagueño consiguió un triunfazo con una ráfaga en el inicio del complemento marcando dos goles en tres minutos para dar vuelta la historia.
Unión abrió el marcador con un gol a los 16 minutos de Lucas Menossi. Julián Palacios tocó para el exfutbolista de Tigre, quien sacó un preciso disparo contra el primer palo en un verdadero golazo del Tatangue, generando la jugada a puro toque en el campo rival.
Sin embargo, Unión fue sorprendido por Central Córdoba en el inicio del complemento. Michael Santos estableció la igualdad a los seis minutos de esta etapa con una excelsa definición tras captar el rebote de la atajada de Matías Mansilla a su propio remate a quemarropa dentro del área.
Y, a los ocho minutos, Leonardo Sequeira mandó un centro al área desde la derecha y Facundo Medina ganó de arriba con un cabezazo que pegó en el travesaño y terminó en la red. De esta manera, el visitante dio vuelta el partido con una contundencia mayor que el local que tuvo más situaciones claras pero no supo liquidar el pleito.
Con este triunfo, Central Córdoba se metió en los puestos de playoffs de la Zona A del Clausura con seis puntos y en la próxima jornada recibirá a Instituto en la búsqueda de seguir afianzándose en el campeonato. Por su parte, Unión está afuera con cuatro unidades y ahora visitará a San Lorenzo.
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