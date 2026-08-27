Dibu Martínez acordó su llegada al Chelsea en un nuevo salto en su carrera

El interés del club londinense también se explica por la trayectoria internacional del arquero argentino, que a sus 33 años es uno de los referentes de la Selección y llega con un amplio recorrido en el fútbol inglés. Chelsea cuenta además con Mike Penders, de 21 años, como alternativa, pero considera necesario incorporar un guardameta con mayor experiencia. Martínez había sido ofrecido al club durante las últimas semanas y finalmente encontró una salida después de que se frustrara la posibilidad de continuar las negociaciones con Juventus.