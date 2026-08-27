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Dibu Martínez acordó su llegada al Chelsea en un nuevo salto en su carrera

El arquero argentino dejará Aston Villa después de seis temporadas y se sumará al equipo londinense, que busca reforzar un puesto que generó dudas en el comienzo del torneo.

Emiliano Martínez acordó de palabra su llegada al Chelsea y está a un paso de concretar su salida definitiva de Aston Villa para iniciar una nueva etapa en la Premier League. El arquero argentino tiene previsto firmar su contrato este viernes, mientras que la operación se cerraría en torno a los 10 millones de dólares.

La transferencia tomó fuerza después de que Unai Emery modificara la competencia por el puesto en Aston Villa, con la incorporación del japonés Zion Suzuki y la presencia de Marco Bizot en el debut de la Premier League. Martínez no fue convocado para la derrota 4-0 ante Brighton, una señal que terminó de acelerar su salida de Birmingham. Del otro lado, Chelsea busca sumar experiencia en el arco después de un comienzo con dudas de Robert Sánchez, titular en el triunfo 3-2 ante Fulham.

El interés del club londinense también se explica por la trayectoria internacional del arquero argentino, que a sus 33 años es uno de los referentes de la Selección y llega con un amplio recorrido en el fútbol inglés. Chelsea cuenta además con Mike Penders, de 21 años, como alternativa, pero considera necesario incorporar un guardameta con mayor experiencia. Martínez había sido ofrecido al club durante las últimas semanas y finalmente encontró una salida después de que se frustrara la posibilidad de continuar las negociaciones con Juventus.

El arquero fue campeón de la Europa League semanas antes de su participación en el Mundial 2026.

El arquero fue campeón de la Europa League semanas antes de su participación en el Mundial 2026.

El cambio pondrá fin a una etapa de seis años de Martínez en Aston Villa, donde llegó en septiembre de 2020 y disputó 256 partidos oficiales. Durante ese período fue protagonista de una campaña que llevó al equipo a la Champions League y también fue campeón de la Europa League. Ahora, el arquero argentino tendrá un nuevo desafío en Londres, donde compartirá vestuario con varios compatriotas, aunque la continuidad de Enzo Fernández en Chelsea está en duda ante su inminente salida al Manchester City.

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