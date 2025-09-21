Independiente empató con San Lorenzo pero sigue último en la Zona B

El encuentro tuvo un primer tiempo marcado por la fricción y la falta de ideas. El Ciclón encontró la ventaja a los 37 minutos, cuando el juvenil Facundo Gulli aprovechó un pase profundo y definió con categoría ante la salida de Rodrigo Rey. El tanto desató la bronca de los hinchas locales, que estallaron en silbidos e insultos hacia los jugadores, reclamando mayor entrega y actitud.

En el complemento, el equipo dirigido de manera interina por Carlos Matheu mostró algo más de intensidad gracias a los ingresos desde el banco. Sin embargo, el empate llegó por una jugada desafortunada: a los 23 minutos, Nicolás Tripichio conectó de cabeza un centro desde la derecha de Santiago Montiel y terminó batiendo a su propio arquero, Orlando Gill, para el alivio del Rojo.

Embed

Con el 1-1, el partido ganó en dinámica pero careció de precisión. San Lorenzo estuvo más cerca de quedarse con la victoria: a los 35, Alexis Cuello tuvo la más clara, pero Rey reaccionó a tiempo y le ganó el mano a mano al delantero azulgrana. El marcador no volvió a moverse.

Independiente no sale de la crisis

El empate deja a Independiente en una situación preocupante. Con apenas 4 puntos en nueve fechas, ocupa la última posición de la Zona B, lejos de los puestos de playoffs y de la clasificación a copas internacionales por la tabla anual. La expectativa está puesta en el debut del flamante DT Gustavo Quinteros, quien asumirá en el clásico de Avellaneda luego de la salida de Julio Vaccari.

Para San Lorenzo, en tanto, el punto le permite seguir en zona de clasificación pese a la crisis institucional que atraviesa el club. Con 13 unidades, los de Boedo se ubican quintos y estarían ingresando a los octavos de final de la Primera División. Su próximo desafío será el sábado 27 de septiembre, cuando reciban a Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro.

G1ZLvTkWcAEYV_Y

En Avellaneda, la igualdad dejó sabor amargo en ambos bandos: Independiente sigue sin ganar y San Lorenzo perdió la chance de escalar en la tabla. El clásico de la próxima fecha se perfila como un examen decisivo para el futuro inmediato del Rojo.

Síntesis del partido:

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Federico Vera; Ivan Marcone, Pablo Galdames; Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Avalos. DT: Carlos Matheu.

San Lorenzo: Orlando Gill; Elias Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Fabricio López; Ignacio Perruzzi, Nicolas Tripichio, Facundo Gulli; Matías Reali, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damian Ayude.

Goles en el primer tiempo: 37m Facundo Gulli (S).

Gol en el segundo tiempo: 23m Nicolás Tripicio e.c (I)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Luciano Cabral por Matías Abaldo (I); al inicio Franco Paredes por Sebastián Valdez (I); 18m Felipe Loyola por Pablo Galdames (I); 20m Juan Cruz Rattalino por Facundo Gulli (S); 20m Agustin Ladstatter por Matías Reali (S); 25m Rodrigo Fernández por Federico Vera (I); 37m Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (S); 37m Ezequiel Herrera por Nicolas Tripichio (S); 39m Ignacio Pussetto por Gabriel Avalos (I).

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Lucas Novelli.