Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes no pudo brillar por la actuación del club paraguayo: en el primer tiempo le costó asociarse debido a la presión y la intensidad en los duelos individuales de su rival y en el complemento por el buen orden defensivo. Sin embargo, el Pincha no sufrió y mantuvo el 0-0 con suma tranquilidad, sabiendo que le servía, como pasó, para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Es más, Fernando Muslera, arquero del León, no tuvo ninguna atajada y el local casi lo gana a los 31 minutos del segundo tiempo: Guido Carrillo se la bajó de cabeza a Alexis Castro, quien quedó de frente a Alexis Martín Arias pero no le pudo dar mucha dirección y el arquero logró desviar el balón de su arco.

Embed

En el final, el equipo paraguayo, dirigido por el ex-entrenador de Boca Diego Martínez, intentó metiendo todo el tiempo pelotas al área pero chocó con la gran defensa de Estudiantes, que rechazó todo. De esta manera, el local se aferró a la ventaja de la ida y festejó con su gente la clasificación en el certamen copero.

Estudiantes ganó el Grupo A de la Copa Libertadores con 12 puntos tras cuatro triunfos y dos derrotas, superando a rivales de peso como Botafogo y Universidad de Chile. Ahora, el Pincha superó a Cerro Porteño en octavos (1-0 y 0-0) y enfrentará en cuartos de final a Inter o Flamengo.