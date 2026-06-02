Hoy continúa la Copa Argentina: Barracas vs. Huracán

Barracas viene de hacer un semestre para el olvido, más allá de que tuvo su debut absoluto en copas internacionales. El Guapo termino noveno en la Zona B del Torneo Apertura, tras perder 2-1 con Banfield en la última fecha, y no logró clasificarse a los playoffs del campeonato argentino, mientras que en la Copa Sudamericana terminó último en el Grupo G con tres puntos y no ganó en ninguna de las seis fechas.