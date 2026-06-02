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Hoy continúa la Copa Argentina: Barracas vs. Huracán

Se empiezan a armar los cruces de 8vos de final de la Copa Argentina, ambos buscan meterse en la siguiente fase.

Barracas Central y Huracán se enfrentarán, desde las 21:10, en el Estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino y se podrá ver por TYC Sport.

Barracas viene de hacer un semestre para el olvido, más allá de que tuvo su debut absoluto en copas internacionales. El Guapo termino noveno en la Zona B del Torneo Apertura, tras perder 2-1 con Banfield en la última fecha, y no logró clasificarse a los playoffs del campeonato argentino, mientras que en la Copa Sudamericana terminó último en el Grupo G con tres puntos y no ganó en ninguna de las seis fechas.

Por su parte, el Globo se metió con lo justo en octavos de final del Apertura luego de culminar séptimo en la Zona B con 22 unidades. En el primer mano a mano, el Globo eliminó a Boca ganando 3-2, pero a los pocos días cayó 1-0 frente a Argentinos Juniors y se despidió del torneo en cuartos.

Posible 11 de Barracas

Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Ivan Guaraz, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Posible 11 de Huracán

Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Kalinger, Facundo Waller, Óscar Romero; Óscar Cortés y Erik Ramírez. DT: Diego Martínez.

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Los clasificados a octavos

Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia LP, Midland, Banfield, Belgrano, Instituto y Estudiantes LP.

Los otros cruces de 16avos de final (a confirmar post receso Mundial)

  • Tigre - Independiente Rivadavia
  • River - Aldosivi
  • Boca - Sarmiento
  • Racing - Defensa y Justicia
  • San Lorenzo - Deportivo Riestra

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