La gigante "bendición" al avión de la selección de Brasil en su partida hacia la Copa del Mundo

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El calendario de Brasil en la Copa del Mundo

La Canarinha jugará su último amistoso previo al torneo frente a Egipto el próximo 6 de junio, en el estadio Huntington Bank Field ubicado en Cleveland, Ohio. Su estadía durante la fase de grupos será en Nueva Jersey, ciudad en la que debutará en el Mundial frente a Marruecos el 12/6 en el MetLife Stadium.

El segundo partido lo jugará ante Haití el 19, en el Lincoln Financial Field, de la ciudad de Filadelfia. Cerrará el grupo C con Escocia el 26, en el Hard Rock Stadium de Miami.