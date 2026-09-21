River le presentará a la AFA un documento con seis reformas para el fútbol argentino

Los últimos dos ejes del documento tienen carácter económico. River ratifica su respaldo al “funcionamiento solidario” en la distribución de ingresos entre clubes, pero plantea replantear la generación de recursos de la AFA y proponer líneas de acción para ampliar esos fondos. Los premios del fútbol argentino son inferiores a la mayoría de los países de Sudamérica, siendo considerable la distancia con Brasil.

El club aclaró que este documento fija apenas “el marco general” de su posición institucional. Cada eje, precisó, será desarrollado luego con proyectos específicos y rigurosidad técnica, en un proceso que la entidad se comprometió a construir “de manera colaborativa” con el resto de los clubes miembros de la AFA.