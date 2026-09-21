River le presentará a la AFA un documento con seis reformas para el fútbol argentino

El Millonario regresará al Comité Ejecutivo con un escrito donde propondrá fuertes cambios que abarcan el formato de los torneos, el sistema arbitral y la distribución de ingresos, entre otros ámbitos.
River presentará este martes 22 de septiembre, en su regreso al Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un documento con propuestas de reforma sobre el formato de competencias, el arbitraje y la distribución de ingresos. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, busca iniciar cambios rotundos a seis meses de abandonar el comité por considerar que sus mecanismos internos carecían de garantías procedimentales claras.
El primer punto apunta a modificar el formato de las competencias, con una reducción gradual de equipos en la Primera División y reglas que permanezcan estables durante el desarrollo del torneo, sin cambios sobre la marcha. Cabe recordar que el último campeonato de Primera con 20 equipos fue el Transición 2014 y en esta década dirigentes, contando el propio Tapia, han hablado varias veces de ese objetivo pero en la práctica fue creciendo de equipos la categoría. Y el último aspecto tiene que ver con la polémica consagración de Rosario Central de Liga 2025 por la tabla anual.
El segundo eje propone reordenar el calendario de competencias y la ventana del mercado de pases, mientras que el tercero reclama criterios más claros en materia de procedimientos institucionales y acceso a la información, un señalamiento directo a la dinámica de funcionamiento del Comité Ejecutivo que motivó el alejamiento de River en marzo de este año.
Por su parte, el cuarto punto busca rediscutir los roles de quienes conducen hoy el arbitraje argentino. El club pide definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales, sumado a una evaluación por rendimiento y la creación de un comité independiente que audite ese proceso. Vale recordar que Federico Beligoy es el actual responsable del arbitraje en el país y fue cuestionado por varios presidentes de clubes en las últimas semanas.
Los últimos dos ejes del documento tienen carácter económico. River ratifica su respaldo al “funcionamiento solidario” en la distribución de ingresos entre clubes, pero plantea replantear la generación de recursos de la AFA y proponer líneas de acción para ampliar esos fondos. Los premios del fútbol argentino son inferiores a la mayoría de los países de Sudamérica, siendo considerable la distancia con Brasil.
El club aclaró que este documento fija apenas “el marco general” de su posición institucional. Cada eje, precisó, será desarrollado luego con proyectos específicos y rigurosidad técnica, en un proceso que la entidad se comprometió a construir “de manera colaborativa” con el resto de los clubes miembros de la AFA.
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