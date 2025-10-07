El fútbol le manda fuerzas a Miguel Ángel Russo: clubes, jugadores y dirigentes

Boca, club en el que está dirigiendo y actualmente lo reemplaza su asistente técnico Claudio Úbeda, dio a conocer el estado del entrenador y aseguró que "acompañamos a Miguel y su familia en este momento". Sin embargo, varias instituciones y futbolistas del deporte también se pronunciaron sobre el hecho.

"Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón", escribió Rosario Central. Su estrella, Ángel Di María también se manifestó en su cuenta de Instagram: "Fuerza Miguel". El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se sumó al apoyo con el DT: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos".

Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón

Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos.

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo jugó toda su carrera como jugador, le deseó fuerzas al histórico, así como su presidente, Juan Sebastián Verón. Otras instituciones como Lanús (equipo que Russo ascendió), AFA y Conmebol, también manifestaron su apoyo: "El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!".

El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!

La importancia de Russo trasciende de la Argentina, ya que marcó su huella como técnico en varias entidades extranjeras, que demostraron su apoyo. Cerro Porteño, Universidad de Chile y Millonarios expresaron su solidaridad.

El equipo colombiano, que se coronó dos veces con Russo al mando, emitió un emotivo comunicado: "Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo! Todo se cura con amor".

Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia.



¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo!



" " ✨

