Con sufrimiento, Gimnasia le ganó a Belgrano y se ilusiona con jugar la Libertadores

Castillo terminó de convertirse en la figura con otra gran intervención ante un remate de media distancia de Vázquez, en un tramo final en el que Gimnasia resistió como pudo hasta el último segundo. El equipo platense consiguió así una victoria trabajada, apoyada en su efectividad y en la seguridad de su arquero, que le permite seguir pendiente de las posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores. El triunfo alimenta la ilusión del Lobo, que necesita que se den otros resultados y se libere un cupo para alcanzar el objetivo continental.