Con sufrimiento, Gimnasia le ganó a Belgrano y se ilusiona con jugar la Libertadores

El Lobo se impuso 2 a 1 al Pirata en el Bosque con goles de Lucas Janson y Agustín Auzmendi y una actuación decisiva de Harlen Castillo para sostener la ventaja ante un Pirata que buscó el empate hasta el cierre.
Gimnasia derrotó 2-1 a Belgrano en La Plata, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, y consiguió tres puntos fundamentales para mantener viva la ilusión de clasificarse a la próxima Copa Libertadores. El equipo platense fue contundente en sus llegadas y encontró en Harlen Castillo a una de las grandes figuras de la noche, en un partido que terminó sufriendo ante la presión del conjunto cordobés.
El Lobo golpeó rápido y abrió el marcador a los seis minutos, con un centro que se desvió en el camino y terminó en la cabeza de Lucas Janson, quien conectó con precisión y ubicó la pelota en el ángulo de Thiago Cardozo. Belgrano adelantó sus líneas y tuvo oportunidades para igualar por intermedio de Emiliano Rigoni y Franco Vázquez, pero se encontró con las intervenciones del arquero colombiano.
Gimnasia, en cambio, volvió a aprovechar una de sus llegadas: Agustín Auzmendi apareció sin marca por el segundo palo y convirtió el segundo, luego de que el VAR revisara la acción y convalidara el tanto. La diferencia no frenó al Pirata, que encontró el descuento a través de Alcides Benítez después de otra buena atajada de Castillo. Lucas Passerini tuvo una ocasión clara de cabeza y, en el rebote, Rigoni volvió a exigir al arquero, que respondió en ambas oportunidades.
Castillo terminó de convertirse en la figura con otra gran intervención ante un remate de media distancia de Vázquez, en un tramo final en el que Gimnasia resistió como pudo hasta el último segundo. El equipo platense consiguió así una victoria trabajada, apoyada en su efectividad y en la seguridad de su arquero, que le permite seguir pendiente de las posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores. El triunfo alimenta la ilusión del Lobo, que necesita que se den otros resultados y se libere un cupo para alcanzar el objetivo continental.
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