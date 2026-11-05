Los mensajes para Cristiano Ronaldo tras anunciar su retiro de la selección

Futbolistas, excompañeros, clubes y figuras de otras disciplinas reaccionaron en las redes sociales al anuncio del astro portugués y le dedicaron mensajes de reconocimiento por su trayectoria.
El anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal generó una ola de repercusiones en el mundo del deporte, con mensajes de futbolistas, excompañeros, clubes y estrellas de otras disciplinas que salieron a despedir al astro luso. Entre las reacciones más destacadas apareció la de Neymar, quien le escribió “ leyenda” en la publicación con la que CR7 comunicó su decisión, mientras que Vinicius Júnior comentó: “Para siempre el número 1”.
La repercusión recordó el impacto que tuvo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y reflejó la dimensión internacional del portugués, cuya trayectoria y legado despertaron muestras de reconocimiento de distintas partes del mundo.
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