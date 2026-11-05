Los mensajes para Cristiano Ronaldo tras anunciar su retiro de la selección

Parabéns, mano, por esta caminhada tão bonita! Inspiraste-nos a todos e fizeste-nos acreditar que, como portugueses, podíamos ser os melhores do mundo. Fizeste-nos sentir orgulho em nós próprios, como povo e como seleção.És e serás sempre uma referência para todos nós que te seguimos e que partilhámos contigo momentos maravilhosos, dentro e fora de campo.A Seleção é o ponto mais alto das nossas carreiras e tenho um enorme orgulho em ter feito parte da tua história. Para mim, és o melhor de todos os tempos, não só pelo jogador que foste e por tudo o que deste à nossa Seleção, mas também pelo que representaste para todos nós.Mesmo quando muitas vezes discordávamos, estávamos sempre a crescer, a melhorar e a aprender. E isso também te devemos.Por tudo isso, só posso dizer: muito obrigado, Capitão! O que fizeste por Portugal e por todos nós jamais será esquecido.