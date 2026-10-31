La Conmebol confirmó los horarios de las finales de la Libertadores y la Sudamericana

Estudiantes enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo, mientras que Boca jugará ante Atlético Mineiro el 21 en Barranquilla, Colombia.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó los horarios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Estudiantes enfrentará a Palmeiras el sábado 28 de noviembre a las 17 en Montevideo, mientras que Boca jugará ante Atlético Mineiro el sábado 21 a las 19:30 (hora argentina), en Barranquilla, Colombia.
La final de la Libertadores comenzará a las 17, un horario que será el mismo para Argentina, Brasil y Uruguay. En el caso de la Sudamericana, el encuentro se disputará a las 17.30 de Barranquilla, Colombia, lo que equivale a las 19.30 en Argentina.
Los dos partidos decisivos tendrán una semana de diferencia. En tanto, la Recopa Sudamericana, que enfrentará a los ganadores de ambas competencias, se jugará en 2027. Las fechas de los encuentros de ida y vuelta todavía no fueron confirmadas.
En la previa de la final, Estudiantes recibió una noticia favorable: el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo fue desestimado. De esta manera, la participación del equipo platense en la definición de la Libertadores no corre peligro.
Por su parte, Boca podría recuperar a Tomás Aranda y Adam Bareiro para los próximos compromisos. Los dos futbolistas se encuentran en proceso de recuperación de sus lesiones y podrían volver a tener acción en las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, previstas para el sábado 14 de noviembre.
Tras conseguir una clasificación histórica ante Flamengo en el estadio Maracaná, Estudiantes volverá a disputar una final de la Copa Libertadores después de 17 años. La expectativa entre sus hinchas es grande y el club comenzó a trabajar en alternativas para facilitar el traslado a Montevideo.
La dirigencia tomó en cuenta el esfuerzo económico que realizan los socios y simpatizantes para acompañar al equipo durante las distintas instancias del certamen. Por eso, comenzó a organizar opciones de viaje para que más hinchas puedan estar presentes en la final ante Palmeiras.
La iniciativa busca repetir experiencias anteriores, como ocurrió en Santiago del Estero para la Supercopa Internacional ante Rosario Central, cuando el club también trabajó en alternativas para acompañar al equipo. A través de su cuenta oficial de X, Estudiantes confirmó que los hinchas que necesitan el traslado a Montevideo lo podrán hacer por el precio de $50.000 pesos.
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