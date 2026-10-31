La Conmebol confirmó los horarios de las finales de la Libertadores y la Sudamericana

Por su parte, Boca podría recuperar a Tomás Aranda y Adam Bareiro para los próximos compromisos. Los dos futbolistas se encuentran en proceso de recuperación de sus lesiones y podrían volver a tener acción en las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield, previstas para el sábado 14 de noviembre.

Estudiantes prepara el viaje de sus hinchas a Montevideo

Tras conseguir una clasificación histórica ante Flamengo en el estadio Maracaná, Estudiantes volverá a disputar una final de la Copa Libertadores después de 17 años. La expectativa entre sus hinchas es grande y el club comenzó a trabajar en alternativas para facilitar el traslado a Montevideo.

¡Vamos a copar todo Uruguay! El Club acompaña y reconoce el esfuerzo de nuestros socios y socias, por lo que pondrá a disposición micros para alentar al equipo en la final de la CONMEBOL Libertadores .Mientras se ultiman detalles tanto de la venta de entradas como de los traslados, los socios e hinchas ya pueden contar con el acompañamiento del Club, para solventar gran parte de los costos que conlleva jugar finales y acompañar al equipo por todo el continente.¡Pronto más detalles sobre la venta de pasajes! https://t.co/fMwhd3zl8G — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

La dirigencia tomó en cuenta el esfuerzo económico que realizan los socios y simpatizantes para acompañar al equipo durante las distintas instancias del certamen. Por eso, comenzó a organizar opciones de viaje para que más hinchas puedan estar presentes en la final ante Palmeiras.

La iniciativa busca repetir experiencias anteriores, como ocurrió en Santiago del Estero para la Supercopa Internacional ante Rosario Central, cuando el club también trabajó en alternativas para acompañar al equipo. A través de su cuenta oficial de X, Estudiantes confirmó que los hinchas que necesitan el traslado a Montevideo lo podrán hacer por el precio de $50.000 pesos.