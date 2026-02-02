Santiago Ascacíbar tuvo un debut auspicioso en Boca

Desde el arranque, el ex Estudiantes evidenció intensidad y vocación para pisar el área rival, en su primera intervención fue fuerte a disputar una pelota y cometió una infracción, y minutos después recibió una falta que le costó la amarilla a Gómez Mattar. Antes de la media hora, tuvo su primera llegada clara con un remate de zurda desde la puerta del área que pasó cerca del segundo palo de Gabriel Arias.

Durante la etapa inicial, Ascacíbar mostró precisión y criterio, falló apenas dos pases en 48 minutos, ninguno en zona comprometida, y se movió desde el centro hacia la derecha, siendo opción constante para Paredes y Barinaga. Además, gambeteó con éxito en dos oportunidades, recuperó una pelota y ganó 5 de 7 duelos, confirmando su buen arranque en el equipo.

En el complemento, su función fue más defensiva debido a la mayor fricción que propuso Newell’s en el mediocampo, aunque siempre se mantuvo algunos metros por delante de sus compañeros del doble cinco. A los 64 minutos vio la tarjeta amarilla por una nueva infracción y, poco después, volvió a tener protagonismo ofensivo, a los 77’, tocó de primera para Blanco, atacó el área y conectó un cabezazo que se fue por encima del travesaño.

Embed BOCA TOQUETEÓ EN EL MEDIO, ASCACIBAR PISÓ EL ÁREA Y ESTUVO MUY CERCA DE SU DEBUT GOLEADOR EN EL XENEIZE CON UN GRAN CABEZAZO... ¡ERA SOÑADO, RUSO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/V9k1Tiik1N — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Antes del encuentro, Ascacíbar ya había marcado la importancia del momento y la expectativa por su estreno en La Bombonera: “Uno tenía ganas de vivenciar esto desde adentro también. Siempre me tocó de visitante; la gente te lo hace sentir y ahora, de este lado, creo que va a ser especial". Una vez finalizado el partido, el volante destacó la emoción del debut y el compromiso colectivo: “Fue hermoso vivir este momento. Ojalá que todo siga así. Siempre tenemos que entregarnos de esta manera”, expresó, y valoró el nivel del plantel: “Hay que seguir trabajando en el día a día porque eso nos hace mejorar. Mis compañeros tienen un nivel técnico impresionante”, cerró el Ruso luego de completar los 90 minutos.