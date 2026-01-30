Santiago Ascacibar podría debutar en Boca ante Newell's

Todavía no está confirmado si será titular, ya que llegará con apenas cuatro prácticas encima, pero todo indica que integrará la lista de convocados, tendrá minutos y comenzará de a poco a meterse en la consideración para el once inicial. La pregunta es qué puede ofrecer el Ruso al funcionamiento del mediocampo xeneize.

boca presentación Boca, con Riquelme a la cabeza, presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero (Foto: Olé).

Si bien no es un futbolista torpe con el balón, si bien el ruso no fue incorporado para resolver los problemas de generación de juego. De acuerdo al papel que desempeñó bajo la conducción de Eduardo Domínguez en Estudiantes durante los últimos dos años, la idea sería que sea el volante con mayor presencia en el área rival en un eventual mediocampo compartido con Leandro Paredes y Ander Herrera.

En el escenario ideal, el campeón del mundo con la Selección Argentina se encargaría de la primera salida limpia desde el fondo, el español actuaría como enlace entre la mitad de la cancha y los atacantes, y el ex Estudiantes sería quien llegue desde atrás para sumarse al ataque y acompañar al delantero de referencia, un puesto que hoy no tiene dueño claro debido a la gran cantidad de lesionados.

Ese rol, que Tomás Belmonte ocupó tanto en el amistoso ante Olimpia como en el debut del Apertura frente a Deportivo Riestra, se ajusta bien a las características del Ruso, quien incrementó notablemente su incidencia en el área contraria en los últimos tiempos. Con Enzo Pérez primero cubriéndole la espalda y luego con Gabriel Neves, Mikel Amondarain o Ezequiel Piovi, el mediocampista platense marcó 18 goles y dio cinco asistencias desde su regreso al club en 2023.

boca belmonte Tomás Belmonte marcó para el triunfo 2-1 de Boca.

A esto se suma que no resignó su capacidad de recuperación ni su lectura defensiva, cualidades que ya había mostrado en sus inicios y que le permitieron integrar selecciones juveniles y dar el salto al fútbol europeo. De todos modos, Úbeda tendrá que encontrar variantes en la elaboración del juego. Con Paredes cada vez más presionado por los rivales una situación que quedó en evidencia en La Plata y en varios encuentros del 2025, el equipo pierde claridad y queda a merced de alguna acción individual de Exequiel Zeballos o de una pelota parada para destrabar los partidos.

Aunque Ander Herrera le aporta un salto de calidad a Boca cuando está en cancha, su condición física genera dudas y desde su llegada aún no logró completar los 90 minutos. Para colmo, Alan Velasco y Carlos Palacios, dos alternativas para asumir la conducción, se encuentran lesionados.