En el debut de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, Boca venció a Newell's con comodidad

Con momentos de dominio total de balón y otros de posesión compartida, Boca controló el partido ante un lento y predecible Newell's y no sufrió en ningún momento. Un triunfo merecido que contó con buenos niveles de sus refuerzos estrellas: Ascacíbar aportó buena circulación del balón y Romero entró y generó el penal para el 2 a 0 final.

Más allá de la comodidad en el campo de juego, Boca fue de menos a más y chocó con dos tapadas claves de Gabriel Arias (a Ander Herrera y Ascacíbar) por lo que abrió el marcador recién a los 39 minutos de juego: Lautaro Blanco robó en mitad de cancha, tocó para Exequiel Zeballos y el Changuito condujo y se la devolvió al lateral, quien le picó el balón al arquero y desató el festejo en La Bombonera.

Embed

De esta manera, Boca se fue 1 a 0 arriba del marcador al entretiempo. Ángel Romero entró en el descanso para jugar el complemento y a los cinco minutos generó un penal: Saúl Salcedo, defensor de la Lepra, lo tomó de la camiseta cuando estaban disputando el balón. Darío Herrera había cobrado tiro libre, pero revisó la jugada por la pantalla del VAR y observó que la sujeción fue sobre la línea del área.

Minutos después, Santiago Ascacíbar, que metió mucho en el mediocampo como le gusta al hincha, atacó el área y estuvo cerca del tercero con un cabezazo que pasó apenas arriba del travesaño. El Ruso, que también probó disparando de media distancia en el primer tiempo, se mostró muy activo en su estreno con la camiseta azul y oro.

Boca ganó con merecimiento y llegó a los seis puntos para ser escolta en la Zona A del Torneo Apertura. Por su parte, Newell's, en una continuidad de los pobres años anteriores, está anteúltimo con apenas una unidad. En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Vélez y la Lepra recibirá a Defensa y Justicia.