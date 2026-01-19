Marcelo Gallardo reconoció errores y aseguró que es feliz en River

El entrenador fue autocrítico. “Fue un año de frustración deportiva, claramente… cometimos errores, no fuimos lo que podíamos haber sido y sin embargo también deja muchas enseñanzas”.

También habló sobre el golpe anímico para el dt sobre esta situación “No fue fácil, no solamente por no cumplir ninguno de los objetivos”, repasó, y reconoció que hubo un desgaste emocional profundo, alimentado por derrotas seguidas, situaciones inesperadas y problemas personales que lo golpearon. “Hasta en un momento decía ‘este año tiene que terminar’”, confesó, graficando el peso de una temporada que se hizo cuesta arriba.

"No está mal reconocer que hubo errores, que nos equivocamos, no te hace menos bueno ni menos malo”, reflexionó. Y dejó en claro que el fracaso no lo quebró: “Yo no descreo de mí, nunca dejé de creer en mis posibilidades”.

El entrenador demostró la firmeza que tanto lo caracteriza.“Cuando terminó el año dije ‘listo, se acabó, nos volvemos a enfocar’… yo sentía que había que reenergizarse y volver a atacar. Bueno, así me siento yo”, afirmó. Un Gallardo más humano, que incluso se permitió hablar de “situaciones personales difíciles” durante 2025, pero que hoy se muestra “lúcido, contento, feliz y agradecido”.

Con el horizonte puesto en 2026, el Muñeco reflexionó sobre el peso de la era digital, la ansiedad por “quemar etapas” y la importancia de sostener los tiempos de trabajo en un contexto que empuja a acelerar todo. En medio de ese panorama, su prioridad no se modifica: que River conserve una identidad propia. “Podés ganar o perder, pero no podés no tener un estilo”, afirmó con contundencia.

También se refirió a los referentes que ya no están y a quienes deberán asumir ese rol de ahora en más. “Mi valoración para ellos es enorme… el recuerdo nunca va a morir”, expresó al recordar a los héroes de Madrid, y señaló a los nuevos líderes que comienzan a ganar peso desde el interior del club: "Tenemos una línea de chicos que han nacido en el club, que se han formado acá, que han jugado en la selección, en Europa, caso de Montiel, Martínez Quarta, Pezzella; seguimos teniendo a Armani, Juanfer que tiene un liderazgo futbolístico natural, ellos van agarrando la posta y asumiendo un rol más protagónico".

image Montiel, proyectado llegó al área rival y abrió el marcador.

Antes del cierre, Gallardo le habló de manera directa a la gente, a la que volvió a ubicar como un pilar fundamental incluso en un año difícil. “¿Cómo no le voy a agradecer al hincha?”, planteó, al destacar tanto el acompañamiento como el nivel de exigencia que sintió durante 2025.

Con el impacto ya digerido y energías renovadas, el Muñeco dejó una idea clara de cara a lo que viene: “Más allá de un año donde nos frustramos de manera inesperada, redoblar la apuesta es una máxima para nosotros”.