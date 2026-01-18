Santiago Beltrán, la figura de River: del penal que atajó al abrazo con Franco Armani

El juvenil, que reemplazó a Franco Armani (se recupera de un desgarro en su pierna derecha) durante este verano, se afianzó en el arco del Millonario y demostró que puede ser el titular para el inicio del Torneo Apertura 2026. “Estoy muy contento por poder sumar en estos amistosos. Es una preparación para este año y es importante dejar el arco en cero. Hay que seguir sumando desde el lugar en que me toca", dijo al finalizar el partido. Y agregó: "Los penales son momentos en los que tenés que estar fuerte de la cabeza, estar presente y tratar de leer algún movimiento del pateador".

En medio de los festejos, se refirió también a Armani: "Nos dimos un gran abrazo, él es un ídolo para mí. Me acompaña en cada entrenamiento y me dijo que estuviera tranquilo, que lo disfrutara y que pocos son los que pueden atajar en este arco siendo tan jóvenes. La lesión de Franco me abrió un lugar, pero estoy tranquilo. Sé que esto es paso a paso, yendo de menor a mayor y tratar de ir sumando experiencia”.

Embed "CON FRANCO NOS DIMOS UN GRAN ABRAZO, EL PARA MÍ ES UN ÍDOLO". Santiago Beltrán tapó un penal en la tanda, River le ganó por penales a Peñarol y el pibe del Millo terminó festejando con ARMANI.



El equipo de Marcelo Gallardo salió a la cancha con Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Vera, Moreno, Castaño; Quintero, Driussi y Colidio. Ya para la segunda etapa realizó algunos cambios e ingresaron varios juveniles como Ian Subiabre, Santiago Lencina, Facundo González y Tomás Galván, que le cambiaron la cara al equipo y también Maximiliano Salas.

El partido terminó 0 a 0 en los 90 minutos, por lo que se definió en los penales. Peñarol logró convertir sólo los dos primeros, a través de Gastón Togni y Leandro Umpiérrez, mientras que Julio Daguer la tiró muy por encima del travesaño y el cuarto se lo atajó Santiago Beltrán a Ignacio Alegre. Por el lado de River convirtieron todos los que patearon: Salas, Galoppo, Galván y Subiabre.