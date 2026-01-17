River cierra la pretemporada frente a Peñarol antes del debut en el Apertura: hora, TV y formaciones

El encuentro marcará el regreso de un cruce histórico que no se disputa de manera oficial desde 1995 y podrá verse en vivo a través del Plan Premium de Disney+.

Después de una semana de trabajos en Punta del Este y a una semana del debut en el Torneo Apertura frente a Barracas Central, el cuerpo técnico utilizará este compromiso como la última prueba antes de la competencia oficial. Las sensaciones tras el estreno ante el conjunto colombiano fueron positivas y Gallardo aprovechará el partido para seguir evaluando nombres y variantes.

En el arco, ante la ausencia de Franco Armani, volverá a estar Santiago Beltrán. El arquero de 39 años continúa recuperándose de un desgarro en el gemelo derecho y, si bien ya realizó trabajos de campo livianos, su evolución aún no garantiza su presencia en el inicio del campeonato. En defensa, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero repetirían desde el arranque, mientras que Matías Viña tiene grandes chances de sumar su primera titularidad como lateral izquierdo, en un puesto donde Facundo González respondió bien ante Millonarios. Marcos Acuña, por su parte, seguirá fuera de la convocatoria: el lateral arrastra un traumatismo en el dedo del pie izquierdo que lo marginó de los entrenamientos y del primer amistoso.

La principal novedad podría darse en el mediocampo, con el posible debut de Aníbal Moreno. El refuerzo proveniente de Palmeiras se perfila para ocupar el rol de volante central en lugar de Fausto Vera. A su lado estaría Kevin Castaño, mientras que el tercer puesto se lo disputan Giuliano Galoppo, titular en el primer amistoso, y Santiago Lencina, que ingresó desde el banco y dejó una buena imagen.

Juan Fernando Quintero volvería a ser el enlace entre el medio y el ataque. En ofensiva, Facundo Colidio, ya recuperado de un cuadro gripal, se encamina a regresar al once inicial para acompañar a Sebastián Driussi, reemplazando a Maximiliano Salas.

Cómo llega Peñarol

Del otro lado, el equipo de Diego Aguirre llega con un plantel renovado y nombres importantes como Washington Aguerre, Abel Hernández, Facundo Batista y Matías Arezo. El DT viene de un exitoso 2025, en el que conquistó el Torneo Clausura, el Torneo Intermedio y la Copa AUF Uruguay. En la previa, el Carbonero disputó varios amistosos, con una victoria por penales ante Central Español por la Copa de la Liga AUF 2026 y una derrota 2-1 frente a Independiente.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Silvera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Stiven Muhlethaler y Abel Hernández. DT: Diego Aguirre