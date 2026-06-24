La dirigencia de Atlético Madrid expresó su enojo con Julián Álvarez: "No era el momento"

Atlético de Madrid ya rechazó una oferta de 150 millones de euros por parte de Real Madrid y no se sentará a negociar salvo que alguien ponga sobre la mesa el valor desorbitante de la cláusula de 500 millones, un monto que ningún club ha pagado por un futbolista en la historia del deporte siendo el récord los 222 millones del PSG al Barsa por Neymar en 2017.

En línea con eso, aseguró: “Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club".

Además, el CEO aseguró que Atlético Madrid demandará a Barcelona: “Por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”. El vínculo de Álvarez con el Blaugrana tiene fecha de caducidad el 30 de junio de 2030. “Cláusula o nada”, sentenció el dirigente.