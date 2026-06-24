La dirigencia de Atlético Madrid expresó su enojo con Julián Álvarez: "No era el momento"

Gil Marín, CEO del Colchonero, liquidó al Barcelona con que "nos falta el respeto" y le dejó en claro a la Araña: "No queremos transferir sus derechos".
La dirigencia de Atlético Madrid expresó su enojo con Julián Álvarez por su cruda declaración de que quiere ser transferido al Barcelona y también liquidó al club catalán. Gil Marín, CEO del Colchonero, aseguró que desde el Blaugrana "nos faltan el respeto" y dejó en claro que "no queremos transferir sus derechos" porque están contentos con tener al futbolista de la Selección Argentina en su plantel.
Tras los dichos de Julián, que expresó que "quiere cumplir su sueño" de jugar en Barcelona y que "lo mejor para todos es una transferencia", Gil Marín no pudo ocultar su malestar y consideró inoportuno el momento en el que decidió hablar sobre su futuro: “Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección Argentina, no de Julián”.
"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños”, expresó sobre el tema el consejero delegado en EFE. Y marcó la cancha: “Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros".
Más allá de responsabilizar a Julián por levantar la voz en este momento, Gil Marín arremetió contra la dirigencia blaugrana: "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición”.
Atlético de Madrid ya rechazó una oferta de 150 millones de euros por parte de Real Madrid y no se sentará a negociar salvo que alguien ponga sobre la mesa el valor desorbitante de la cláusula de 500 millones, un monto que ningún club ha pagado por un futbolista en la historia del deporte siendo el récord los 222 millones del PSG al Barsa por Neymar en 2017.
En línea con eso, aseguró: “Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club".
Además, el CEO aseguró que Atlético Madrid demandará a Barcelona: “Por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”. El vínculo de Álvarez con el Blaugrana tiene fecha de caducidad el 30 de junio de 2030. “Cláusula o nada”, sentenció el dirigente.
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