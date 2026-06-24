Se definió el Grupo B del Mundial: Suiza y Canadá avanzaron a 16avos de final

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De esta manera, Suiza ganó el Grupo B con 7 puntos y enfrentará a uno de los mejores terceros de la fase de grupos, mientras que Canadá quedó segundo con 4 unidades y se medirá con el segundo del Grupo A. Por otro lado, Bosnia, con 4 puntos y menor diferencia de gol, finalizó tercero y si pasa como uno de los mejores chocará con algún primero de otro grupo. Y Qatar, con una sola unidad, se despidió de la máxima cita.

Así quedó la tabla del Grupo B