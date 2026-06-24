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Se definió el Grupo B del Mundial: Suiza y Canadá avanzaron a 16avos de final

Los suizos terminaron primeros con 7 puntos y el anfitrión quedó segundo con 4 unidades y dejó por diferencia de gol tercero a Bosnia, que sueña con pasar como uno de los mejores en su colocación.

Se definió el Grupo B del Mundial 2026: Suiza y Canadá avanzaron a 16avos de final, Bosnia sueña con pasar como uno de los mejores terceros y Qatar fue eliminado del certamen. Fue una de las zonas más parejas en la que se definió prácticamente todo este miércoles en esta última jornada disputada.

Suiza venció 2 a 1 a Canadá con goles de Rubén Martínez y Johan Manzambi y le re arrebató el primer lugar del Grupo B. Promise David descontó sobre el final para la ilusión canadiense por un empate que no llegó en Vancouver en un partido donde contó con más situaciones de gol pero no tuvo la efectividad de los europeos.

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En paralelo, Bosnia superó 3 a 1 a Qatar para quedarse con el tercer lugar y soñar con la clasificación como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Kerim Alajbegovi, Sultan Al-Brake en contra y Ermin Mahmi marcaron los tantos del equipo vencedor, mientras que Hassan Al-Haidos festejó para los qataris.

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De esta manera, Suiza ganó el Grupo B con 7 puntos y enfrentará a uno de los mejores terceros de la fase de grupos, mientras que Canadá quedó segundo con 4 unidades y se medirá con el segundo del Grupo A. Por otro lado, Bosnia, con 4 puntos y menor diferencia de gol, finalizó tercero y si pasa como uno de los mejores chocará con algún primero de otro grupo. Y Qatar, con una sola unidad, se despidió de la máxima cita.

Así quedó la tabla del Grupo B

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